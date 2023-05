Disabilità, approvato ordine del giorno di Veronica Russo (FdI) per garantire iniziative a favore delle persone sorde nell’ambito dello spettacolo, del cinema, dell’informazione e nelle scuole

Approvato ieri in Consiglio regionale l'ordine del giorno presentato dalla consigliera regionale Veronica Russo di Fratelli d'Italia che impegna la Regione a sostenere misure, oltre a quelle incluse nel progetto regionale Comunic@salute avviato nel 2021, che prevedano incentivi per le sale (cinema teatri musei) che programmano spettacoli ed eventi con sottotitoli o con la presenza dell’interprete Lis, così come per le emittenti televisive locali, finalizzate all’abbattimento delle barriere sensoriali anche in questi contesti culturali, informativi e dell’intrattenimento nonché a a sensibilizzare l'Ufficio scolastico regionale e Istituzioni scolastiche autonome a garantire la piena inclusione degli studenti attraverso progetti di bilinguismo Italiano/Lis e l’uso di dispositivi quali dizionari multimediali, app, strumenti per il riconoscimento vocale e in generale tecnologie che permettono di trasformare l’audio in video.



“Alla luce dei dati del Censis si evince che circa il 12% della popolazione ha problemi uditivi, dalle stime dell’Associazione Italiana Ricerca Sordità si riscontra una crescita da 6,9 milioni del 2012 a 7,2 del 2018 delle persone con problemi di ipoacusia e che, secondo rilevazioni Istat, le persone con problemi gravi di sordità ammontano a poco più di un milione tra gli over 15 – afferma Veronica Russo – E' fondamentale, per sviluppare la piena inclusione e la totale integrazione delle persone con disabilità, che non solo si adattino le strutture urbane o gli spostamenti ma anche che si permetta loro di accedere ai cinema, ai teatri e ai musei o di comprendere le notizie trasmesse dai telegiornali delle emittenti televisive locali”.