Cosio d'Arroscia: primo consiglio comunale guidato dal sindaco Antonio Galante (foto)

Ieri sera si è riunito il primo consiglio comunale di Cosio d'Arroscia dopo le elezioni che hanno visto la vittoria del sindaco Antonio Galante che ha prestato giuramento e che ha quindi illustrato il programma di governo per i prossimi 5 anni della nuova Amministrazione.

È stato nominato vice sindaco il Dott. Adolfo Rampone e, assessore con deleghe specifiche, Sergio Simondo. Nella stessa seduta sono stati assegnati gli incarichi ai consiglieri e sono stati nominati i due capigruppo la Dott.ssa Emanuela Lanteri per la maggioranza e il sindaco uscente Mauro Parodi per la minoranza. Per la commissione comunale elettorale sono stati nominati Antonio Esposito, Floriana Rossotti e Fabio Gravagno.

Per la Commissione Comunale per l'aggiornamento degli Albi Giudici Popolari sono stati nominati Adolfo Rampone e Fabio Gravagno. In rappresentanza del comune nel consiglio Comuni Alta Valle Arroscia è stato nominato il Sindaco Antonio Galante

Come rappresentanti del Comune nell'Assemblea del Consorzio Alta Valle Arroscia per la raccolta dei funghi e altri prodotti del sottobosco i Sig.ri/e Luciano Fenoggio, Floriana Rossotti, Fabio Gravagno.

A fine lavori il Sindaco, in virtù del grande patrimonio culturale e artistico del paese, quali nascita del situazionismo, il Museo dedicato a Piero Simondo, i Cartelami risalenti al XVII secolo,il Museo delle erbe e il centro storico di epoca romanica, ha annunciato la creazione di un'apposita commissione culturale presieduta dalla Dott.ssa Amelia Simondo, affiancata da studosi i a livello nazionale che saranno supportati da esperti della comunità Cosiese.

Tutte le pratiche hanno ottenuto l'approvazione all'unanimità in un clima collaborativo come auspicato dal Sindaco ad inizio seduta.