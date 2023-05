Sanremo: ‘Riprendiamoci ciò che è nostro’, una challenge della Consulta Provinciale degli Studenti di Imperia

La Consulta Provinciale degli Studenti di Imperia organizza per domani l’evento “Riprendiamoci ciò che è nostro”, ovvero una competizione sulla raccolta di rifiuti e mozziconi di sigarette per le vie cittadine e, nello specifico, nella zona compresa tra il Forte di Santa Tecla e l’ex stazione ferroviaria.

Realizzato in collaborazione con Comune di Sanremo, Amaie Energia e Servizi e con la partecipazione di I Deplasticati, l’evento è stato pensato in occasione della Giornata mondiale dell'Ambiente, la cui ricorrenza è il 5 giugno, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Uniti nel 1972 per sensibilizzare sui temi della tutela e della salvaguardia della Terra. Parteciperanno circa 230 ragazzi delle classi II e III del territorio.

Il presidente della Consulta, Andrea Guazzoni, dichiara: “Siamo giovani e forse anche per questo ci rendiamo conto molto bene di quanto i problemi ambientali siano urgenti. E solo lavorando tutti insieme riusciremo a cambiare qualcosa”.

L'assessore all'ambiente Sara Tonegutti conclude: “Grazie ai ragazzi della Consulta per averci proposto quest'iniziativa, un approccio educativo nell’intento di responsabilizzare maggiormente gli attori protagonisti del nostro territorio. Purtroppo, troppo spesso gli spazi comuni delle città sono trattati con sufficienza, non adeguatamente rispettati. La Giornata mondiale dell’Ambiente 2023 ci ricorda che le azioni delle persone sull’inquinamento da plastica sono importanti. E’ tempo, quindi, di accelerare le azioni virtuose di ciascuno di noi”.