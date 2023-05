Vacanza per famiglie in Liguria: come organizzarsi e quali luoghi visitare

La Riviera Ligure, con le sue splendide spiagge e i borghi marinari che si affacciano sul Tirreno settentrionale, rappresenta una delle mete balneari più gettonate per le vacanze estive. Dalle Cinque Terre alla Riviera dei Fiori, passando per Portofino e la Riviera delle Palme, l’arco costiero ligure si caratterizza per l’unicità del paesaggio e dei luoghi che attraggono ogni anno milioni di turisti. Pur essendo una destinazione ‘mainstream’, specie per i vacanzieri provenienti dal Nord Italia e dall’Europa settentrionale, la Liguria offre numerose possibilità anche a coloro i quali pianificano una vacanza con bambini piccoli al seguito. In particolare, lungo la Riviera di Ponente si trovano numerose località adatte soprattutto alle famiglie, grazie alle tante strutture ricettive presenti e agli stabilimenti balneari attrezzati. Di seguito, vediamo quali sono le principali opzioni per organizzare al meglio un soggiorno a misura di bambino tra le bellezze della Riviera Ligure.

Come scegliere la struttura per il soggiorno

La prima cosa da fare, quando si pianifica una vacanza al mare per famiglie con bambini è individuare la struttura ricettiva più adatta. Nello specifico, occorre prestare attenzione soprattutto ai servizi che l’hotel o l’albergo offrono ai più piccoli: area giochi, animazione in spiaggia e in struttura e, più in generale, un elevato standard di igiene e sicurezza. Gli altri fattori da valutare sono la disponibilità di parcheggio, la distanza dagli stabilimenti balneari attrezzati e la tranquillità della zona. Anche per questo, specie se si tratta della prima vacanza nella Riviera Ligure, il consiglio è di consultare un portale specializzato come italyfamilyhotels.it, così da poter visualizzare facilmente i tanti hotel per famiglie in Liguria e valutare quale si adatta meglio alle proprie esigenze.

Quali spiagge scegliere

Come già accennato, la Riviera di Ponente - nel tratto tra le province di Savona e Imperia, che coincide con la Riviera delle Palme e la Riviera dei Fiori - ben si presta ad una vacanza al mare formato famiglia, grazie alle spiagge basse e sabbiose; la conformazione di questo segmento della costa ligure, infatti, consente di trovare facilmente stabilimenti balneari attrezzati, più sicuri e funzionali per chi va al mare con bimbi piccoli al seguito.

Partendo da est, la prima località da prendere in considerazione è Varazze, una delle tante località della costa ligure a ricevere la Bandiera Blu anche per il 2023. Le spiagge basse, bagnate da acque cristalline, caratterizzano questo borgo dal pittoresco centro storico, che sorge non lontano da Portofino. Poco distante vi sono Celle Ligure e Albissola Marina, che si fregiano di un ampio lungomare, in buona parte attrezzato.

Quest’anno hanno ricevuto la Bandiera Blu anche molte altre stazioni balneari presenti lungo questo arco di Riviera Ligure; fatta eccezione per Bergeggi (le cui coste sono tendenzialmente alte e rocciose), la maggior parte delle località che puntellano questa parte di costa costituiscono una valida opzione per una vacanza in famiglia. Tra le mete consigliabili figurano Spotorno e Noli, dove il litorale diventa più ampio ed accogliente

Proseguendo verso Ovest si incontrano Pietra Ligure e Finale Ligure (entrambe Bandiera Blu 2023); quest’ultima, con circa 8 km di costa - sia libera che attrezzata - e un mare azzurro e pulito, rappresenta una delle principali mete del turismo balneare ligure. In aggiunta, poco distanti vi sono diversi borghi visitabili (tra cui quello di Varigotti), la Baia dei Saraceni, uno dei punti più suggestivi della costa ligure, nonché altre località degne di nota quali Loano e Borghetto Santo Spirito.

Per quanto riguarda la provincia di Imperia, le località più interessanti per una vacanza con bambini al seguito sono San Bartolomeo a Mare e Diano Marina. Quest’ultima è meta di turismo balneare sin dall’Ottocento, grazie ad un arenile che si sviluppa per circa 3 km puntellato da stazioni e stabilimenti attrezzati, nonché dalle spiagge private dei numerosi alberghi presenti.