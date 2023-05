Al via i progetti formativi del programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori)

Sono partiti al SEICPT i primi percorsi formativi all'interno dell'ampia offerta formativa messa a disposizione dalla Regione Liguria nell’ambito del programma GOL.



"Si chiama GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori) ed è il piano innovativo del PNRR finanziato dalla Regione Liguria che si propone, attraverso la cooperazione tra pubblico e privato, di offrire percorsi personalizzati di ingresso o di reinserimento nel mondo del lavoro destinati a disoccupati, con o senza sostegni al reddito, e a persone fragili (giovani, donne con particolari situazioni di svantaggio, persone con disabilità, over 55). A fare da riferimento per gli ambiti territoriali di Imperia e Sanremo per l’ATS “Gol Lavoro in Rete” è il nostro ente il Sei-Cpt, ovvero la Scuola Edile Imperiese, che ha messo a punto un programma che comprende un’offerta di servizi integrati che, grazie ad un orientamento di base mirato, indirizzano ogni lavoratore al percorso per lui più adeguato, previa attenta valutazione dell’occupabilità nel settore di riferimento.

Il direttore del SEI CPT Castellaro Francesco, presente in aula per accogliere i primi corsisti, è rimasto particolarmente soddisfatto dell'entusiasmo e dell'impegno dimostrato dai partecipanti durante i percorsi di arricchimento delle competenze trasversali, con particolare attenzione alle competenze digitali e linguistiche di base. Da inizio aprile ad oggi, i nostri operatori certificati hanno preso in carico ben 250 beneficiari del programma, e per molti di loro sono già stati attivati percorsi di accompagnamento al lavoro. Siamo ancora in fase di presa in carico e accoglienza degli utenti segnalati e orientati dai centri per l'impiego di riferimento, i quali hanno effettuato centinaia di colloqui durante questi mesi, svolgendo valutazioni delle competenze. Ritengo che la sinergia tra servizi pubblici e privati, continua Castellaro, può creare un sistema di politiche del lavoro virtuoso in cui le persone in cerca di occupazione hanno accesso a una rete territoriale di servizi integrati, che comprendono consulenza personalizzata, formazione, opportunità di lavoro e sostegno nella transizione verso l'occupazione. In questo modo, si può offrire un supporto solido e strutturato che può aumentare le possibilità di successo nella ricerca di lavoro e nella crescita professionale".