Sanremo: approvato il regolamento per la realizzazione dei dehors

“Si tratta di un aggiornamento che deriva dalla necessità di rendere più chiari alcuni passaggi – ha spiegato – Il testo è stato esposto alle associazioni di categoria che hanno inviato alcune considerazioni che sono state prese in considerazione. Sarà presa in considerazione, ove possibile, una deroga sulla superficie massima. Abbiamo poi apportato una semplificazione per il rinnovo dei dehor. E’ stata introdotta una quarta violazione per rendere più progressive le sanzioni”.