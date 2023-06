Elezione di Flavio Di Muro a sindaco: Scullino "Mi complimento e all'opposizione farò il meglio per la città" (Video)

“Mi complimento per il risultato del neoeletto sindaco Flavio Di Muro. Lo impone il rispetto degli elettori e il senso delle istituzioni”. Sono le parole di Gaetano Scullino, candidato a sindaco alle ultime elezioni amministrative ed eletto in qualità di consigliere di opposizione.

“Quel che sarà in grado di fare in concreto – prosegue Scullino - la nuova amministrazione, eletta dalla maggioranza della metà degli elettori che si sono recati alle urne, lo valuteremo nel tempo. Anche in tal caso, qualora si concretizzassero iniziative lodevoli e a favore della città, non mancherò di complimentarmi dalle fila dell’opposizione. Nel caso opposto, o se nel corso del mandato continuasse la mera propaganda politica senza risultati concreti, non mancherò di sottolinearlo”.

“Non ho sostenuto il candidato della Lega – termina Scullino - che ha fatto cadere la nostra amministrazione di centrodestra a due anni dalla scadenza, senza un democratico e dovuto confronto pubblico (ma cosa ben nota recandosi dal notaio). Lo rifarei mille volte, perché sono persuaso che esistano virtù che valgono più del vanto di avere vinto o di avere contribuito alla vittoria altrui. Anche dai banchi dell’opposizione, cercherò solo il meglio per la mia amatissima città. Viva Ventimiglia”.