Taggia: per gli acconciatori ed estetisti, ecco il calendario aperture facoltative per l'anno 2023 e gennaio 2024

Anche quest’anno il Sindaco del Comune di Taggia Mario Conio, su proposta del Consigliere con delega al Commercio Chiara Cerri, ha emesso un’ordinanza (QUI) volta a disciplinare l’apertura facoltativa per gli esercizi di acconciatore ed estetista per l’anno 2023.

"Il provvedimento è stato preso - spiegano dal Comune - a seguito di consultazioni con le Associazioni di Categoria C.N.A. e Confartigianato al fine di rispondere alle esigenze della clientela nel periodo estivo e in alcune giornate dell’anno ritenute di particolare rilevanza convenendo altresì di confermare la facoltà di posticipazione dell’orario di apertura e di chiusura durante la stagione estiva.

Per gli operatori del settore l’apertura facoltativa per l’anno in corso e gennaio 2024 sarà quindi facoltativa nelle giornate di:

- domenica e festivi a partire da domenica 25 giugno sino a domenica 10 settembre compresi;

- nelle seguenti giornate festive ritenute di particolare rilevanza: venerdì 2 giugno, martedì 15 agosto, mercoledì 1 novembre, venerdì 8 dicembre, domenica 24 dicembre, domenica 31 dicembre, sabato 6 gennaio 2024.

L’operatore potrà inoltre posticipare l’orario di apertura alle ore 9.00 e conseguentemente l’orario di chiusura alle ore 21.00 dal 25 giugno al 10 settembre 2023 compresi".