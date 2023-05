Bordighera: premiati gli studenti del Fermi-Polo-Montale partecipanti ai Giochi Matematici

Presso l’Istituto Fermi-Polo-Montale, al plesso Montale di Bordighera, sotto la dirigenza della dott.ssa Antonella Costanza la matematica è di casa.



"Il 25 maggio, infatti - spiegano dalla scuola -, la Dirigente in persona, ha premiato i ragazzi che hanno partecipato alle diverse sezioni dei Giochi Matematici legati al progetto d’Istituto ‘GIOCANDO… SI IMPARA’:

1) ’GIOCHI MATEMATICI D’AUTUNNO 2022’ il 15 novembre 2022 – PRISTEM Università BOCCONI di Milano: 148 studenti iscritti con la partecipazione di dieci classi (5T OSA, 4T OSA, 3T OSA, 2T OSA, 5S OSA ,4S OSA, 4A RIM, 3A RIM, 2A RIM, 1A RIM)

2) ‘GRAN PREMIO DELLA MATEMATICA APPLICATA 2023’ con una Prima Manche il 18 gennaio 2023 - Università del Sacro Cuore di Milano: 93 studenti iscritti con la partecipazione di cinque classi (5S OSA, 4S OSA, 5B RIM, 4B RIM, 4A RIM)

3) ‘GARA A SQUADRE 2023’ il 4 aprile 2023 - PRISTEM Università BOCCONI di Milano: 50 studenti iscritti c divisi in DUE squadre da circa 25 alunni con la partecipazione di sei classi (5T OSA, 4T OSA, 3T OSA, 3A RIM, 2A RIM, 1A RIM)

Sono stati premiati, secondo le indicazioni dell’Università Bocconi – Milano, per la gara dei ‘GIOCHI MATEMATICI D’AUTUNNO 2022’ come primo e secondo classificato per il liceo scientifico opzione scienze applicate (OSA) classi quinte gli alunni Panada CAMILLA Morgane di 5S, Scarella Andrea di 5T e Pisano Leonardo di 5S, Sette Lorenzo di 5T.

Nella sezione riservata alle classi seconde, terze e quarte del liceo scientifico OSA per la categoria L1, parimerito, in 4S Calafato Denise e Ferrara Alessio, in 4T Coppola Andrea e Sciotto Jacopo, in 3T Papini Tommaso, Minutoli Alessio, Cicerone Tommaso e Tuna Roberto.

Nella sezione riservata alle classi seconde, terze e quarte dell’Istituto Tecnico Relazioni Internazionali per il Marketing per la categoria L1, parimerito, in 4A Mariano Francesca, Di Caro Lucilla, Qiu Si Ying e Draicchio Valentina, in 3A Daltoè Rebecca, Caputo Maria Grazia e D’Agostino Elisa, in 2A Iuliano Charles e Barigazzi Fabiana.

Inoltre PRIMO CLASSIFICATO RIM categoria C2 (Classi prime) Maffè Luna di 1A

Purtroppo per per la gara ‘GRAN PREMIO DELLA MATEMATICA APPLICATA 2023’ – Prima Manche, gli studenti ammessi alla Seconda Manche , sono stati costretti a rinunciare per la sovrapposizione di date con lo Stage Linguistico a Malta.

Da segnalare, inoltre, che nella competizione ‘GARA A SQUADRE 2023’, la squadra denominata ‘La Carica dei 104’ del Plesso ‘E. Montale’ è giunta pari merito con la squadra del Liceo Aprosio di Ventimiglia, a testimonianza del valore della docenza per quanto riguarda le discipline scientifiche nel liceo Scienze Applicate, del tutto simile al liceo scientifico tradizionale (fatta eccezione per l’insegnamento del latino sostituto da informatica).

Infine un doveroso e sentito ringraziamento a chi ha permesso la realizzazione del progetto:

• per l’assistenza prestata alla docente Referente del Progetto, Prof.ssa Amelio A.;

• per la sorveglianza agli studenti durante le gare e la disponibilità alla collaborazione fra docenti del Dipartimento Scientifico, in ordine alfabetico, gli insegnanti Prof. Adotti G., Prof.ssa Beghelli D., Prof.ssa Cusumano I., Prof.ssa Di Giorno M., Prof.ssa Granili A., Prof.ssa Pirovano L., Prof.ssa Puzzer P, Prof. Rinaldi G, Prof.ssa Russo C., Prof.ssa Sommella MG. ed anche il Tecnico ATA Sig. Pulcini R. ed i Collaboratori scolastici tutti.

Il progetto, esteso a tutte le classi dell’Istituto, ha avuto quindi un grande successo e un’attiva partecipazione. Valida esperienza, molto positiva per i nostri ‘giovani talenti’, utile ad implementare in loro il potenziale cognitivo e a far emergere le loro attitudini matematiche.

I nostri complimenti ai tanti studenti dell’Istituto che si sono messi in gioco, ai docenti che li hanno guidati, alla Dirigente, dott.ssa Antonella Costanza, che li sostenuti e al termine del percorso premiati pubblicamente tra il plauso degli astanti".