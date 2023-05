Taggia: aumento di Irpef e Imu, duro j'accuse di Gabriele Cascino all'Amministrazione. Oggi il Consiglio

“Aumentano tutte le imposte e tasse comunali con l'imposizione massima prevista dalla legge. La Giunta Conio è costretta a calare la maschera. La realtà e sotto l'occhio di tutti”.

Sono le dure parole del consigliere di opposizione a Taggia, Gabriele Cascino, contro l’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Mario Conio. “Purtroppo – prosegue - come avevamo denunciato, il bilancio comunale gestito dall'attuale maggioranza era in palese stato di pre-dissesto. La gestione finanziaria dell'ente degli ultimi sei anni, come più volte evidenziato da questa opposizione, ma anche e soprattutto dalla Corte dei Conti, con l'utilizzo proporzionato degli anticipi di cassa è drammaticamente fallimentare”.

“C’è l’aumento tutte le addizionali Irpef – va avanti Cascino - dallo 0,6, allo 0,8, senza la previsione di esenzioni per i redditi più bassi. Stessa sorte per l'Imu, che passa dall’8,6 al 10,6 per le abitazioni locate e dal 9,1 al 10,1 per tutti gli immobili con altre destinati alla produzione ed al commercio”.

“Dopo tutto questo – termina Cascino - che vedrà il nostro voto contrario, sarebbe opportuno che la maggioranza la smettesse di dire che va tutto bene ed i problemi sono nella fantasia della minoranza”.