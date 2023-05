Piogge e lievi temporali da ieri pomeriggio: scesi tra i 10 e i 30 millimetri, oggi ancora instabilità

L’instabilità sta colpendo da ieri anche la nostra provincia, con piccole celle temporalesche che si muovono velocemente e che, tra l’altro, hanno anche creato non pochi problemi al Gran Premio di Montecarlo, proprio nella giornata di ieri.

In chiave siccità non si tratta certo di piogge che possono risolvere le ben note problematiche ma, quanto meno, danno una mano all’agricoltura. Tra ieri ed oggi le quantità da maggiori d’acqua si sono registrate nell’entroterra di Sanremo, in particolare tra Bajardo e Ceriana, con quasi 30 millimetri mentre, sulla costa sono stati tra i 15 e i 20, dei quali una decina questa mattina tra le 6.30 e le 7.30.

Per le prossime ore è previsto un miglioramento ma, attenzione, per l’instabilità è sempre in agguato e non sono esclusi temporali, più probabili nell’entroterra in movimento dal cuneese con possibile successivo sconfinamento costiero.

L'instabilità andrà avanti anche nel corso della prossima notte e in mattinata con possibili temporali di calore d'intensità al più moderata. Sempre domani previsti venti settentrionali moderati con raffiche fino a 40-50 km/h lungo la costa, specie sui capi esposti.

Da mercoledì il miglioramento sarà in estensione per tutta la settimana. Attenzione al prossimo weekend, tra l’altro con il ponte del 2 giugno, quando non è escluso un peggioramento. Si tratta ovviamente di previsioni ancora da confermare che, al momento, vedono precipitazioni per sabato e domenica in estensione anche ai primi giorni della prossima settimana.