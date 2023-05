Ventimiglia, Agenzia Moderna apre un point al porto turistico di Cala del Forte (Foto e video)

Il Gruppo immobiliare "Agenzia Moderna", nei giorni scorsi, ha inaugurato un nuovo point presso Cala del Forte a Ventimiglia, il porto turistico proprietà di Monaco Ports (SEPM).

La società immobiliare, attiva dal 1969, è specializzata nella compravendita e nella locazione di immobili sul territorio italiano e in Costa Azzurra. La nuova vetrina sul porto di Ventimiglia, già attiva in questo inizio d'estate, sarà un punto di riferimento per coloro che vorranno acquistare o affittare immobili di prestigio in Italia. Inoltre, saranno offerte consulenze su investimenti immobiliari e servizi personalizzati per una clientela esigente e alla ricerca di soluzioni di alta qualità.

Vi saranno esperti nel settore compravendita immobili, che con serietà̀, professionalità̀, competenza e cordialità̀ seguiranno le esigenze del cliente sino alla stipula dell’atto notarile. L’Agenzia Moderna è associata alla FIAIP (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali) proprio per garantire alla propria clientela la maggior professionalità̀, competenza e tutela possibili.

La presenza di "Agenzia Moderna" a Cala del Forte rafforza, perciò, ulteriormente il prestigio del gruppo immobiliare nella regione e testimonia l'importanza dei consulenti italiani per acquisto, vendita e locazione di immobili anche in Francia, ambito nel quale Agenzia Moderna è ormai più che affermata. "Agenzia Moderna" ringrazia, infine, Palo Santo per aver organizzato l'aperitivo in occasione dell'inaugurazione del nuovo point.