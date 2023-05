Montalto festeggia la Madonna dell'Acqua Santa: il santuario eretto dopo l'apparizione della Vergine che sanò un invalido (foto)

A Montalto, nel comune di Montalto Carpasio, si è svolta quest'oggi la Festa della Madonna Dell'Acqua Santa. Si tratta di una antica tradizione, ripristinata l'anno scorso dopo lo stop imposto a causa dell'emergenza pandemica.

Come da tradizione, al mattino, è stata celebrata la Santa Messa nel borgo seguita poi dalla processione con la statua della Vergine fino al Santuario della Madonna dell'Acqua Santa che si trova al di fuori dell'abitato. Un momento molto sentito dagli abitanti del luogo. Secondo la tradizione, la fondazione del Santuario risale al 1453 in seguito all'apparizione della Vergine ad un vecchio invalido, che fu risanato dall'acqua sgorgata miracolosamente ai piedi della Madonna.



il Santuario ebbe numerosi rifacimenti a seguito dei saccheggi che subì a causa dei pirati barbareschi; l'ultimo restauro, iniziato dopo il disastroso terremoto del 1887, si prolungò ai primi decenni del secolo ventesimo. All'interno del Santuario sono ancora visibili la cancellata a ferro battuto, del 1608, che separa i battezzati dai catecumeni, e il pozzo in pietra locale, datato 1486, dal quale si attinge acqua in qualsiasi periodo dell'anno.



La statua in marmo della Madonna è del 1602. Venne realizzata a Genova e fu portata per mare a Sanremo e poi nel borgo della Valle Argentina a dorso di mulo. "Un sentito ringraziamento alla Pro Loco e a tutti coloro che hanno contribuito a questo evento così caro a tutta la popolazione” il commento di Valerio Verda Vice Sindaco Montalto Carpasio.