Giornata Nazionale del Sollievo: in Liguria 4.500 pazienti seguiti ogni anno dai servizi di cure palliative della Regione

Si celebra domenica la 22ª Giornata Nazionale del Sollievo. L'evento è finalizzato a promuovere e testimoniare, attraverso idonea informazione e tramite iniziative di sensibilizzazione e solidarietà, la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale in favore di tutti coloro che stanno ultimando il loro percorso di vita, non potendo più giovarsi di cure destinate alla guarigione.

Attualmente i servizi di cure palliative della Regione Liguria seguono ogni anno circa 4.500 pazienti, prevalentemente oncologici, di cui oltre la metà nell'Area Metropolitana di Genova. I servizi sono assicurati da équipes multiprofessionali di medici, infermieri, oss, fisioterapisti, psicologi, assistenti sociali che lavorano sul territorio, anche in collaborazione ed integrazione con enti no-profit, con la rete dei professionisti ospedalieri e i medici di medicina generale.

“Oltre l'85% dei pazienti seguiti dalle cure palliative – spiega l’assessore regionale alla Sanità – terminano la loro vita in casa, luogo desiderato di assistenza e cure, o negli hospice, luoghi della Rete di Cure Palliative che ricreano il più possibile l'ambiente domestico, diminuendo così il ricorso a ricoveri inappropriati o ad accessi presso i servizi di pronto soccorso/emergenziali”.

“L’obiettivo – aggiunge l’assessore – è proseguire il lavoro per potenziare i servizi per coloro che vivono in aree meno urbanizzate e logisticamente più difficili da raggiungere, ampliare l'offerta di cure palliative a pazienti sofferenti per patologie croniche invalidanti non oncologiche che possono essere curate e gestite a domicilio attraverso l'interazione tra équipe specialistiche formate e il medico di medicina generale o altri professionisti della salute coinvolti”.

“La recente istituzione della scuola di specializzazione in Medicina e Cure Palliative – spiega Flavio Fusco, Direttore S.C. Cure Palliative Asl3 Area Metropolitana di Genova – ha gettato le basi per il futuro e a Genova 3 nuovi medici hanno intrapreso il percorso che si concluderà tra 4 anni. È l’inizio di una svolta importante che dobbiamo impegnarci a portare avanti anche con misure in grado di dare risposte ai bisogni sempre più crescenti in questo campo. Tra gli obiettivi ci sono il potenziamento dei progetti pilota di cure "simultanee e precoci intraospedaliere con palliativista, psico-oncologo ed oncologo fianco a fianco fin dalle prime fasi diagnostico-terapeutiche, lo sviluppo di forme assistenziali a distanza attraverso la telemedicina ed il teleconsulto e l'attuazione di una veloce digitalizzazione della cartella clinica che favorisca l'interscambio e la circolazione di informazioni in tempo reale tra i vari professionisti coinvolti”.

Applicazione della legge 38 per quanto riguarda Terapia del dolore in Liguria



Nel 2013 la regione con il “Progetto Ospedale territorio senza dolore”, in applicazione della legge 15 marzo 2010, n. 38 e dell’Accordo Stato-regioni del 28 ottobre 2010, ha individuato una rete di terapia del dolore coordinata da Alisa.

“La rete – spiega Monica Bonfiglio direttore della Sc Anestesia e rianimazione di Asl 4 e referente regionale per la giornata nazionale del sollievo – ha consentito di identificare centri di primo e secondo livello (Hub e Spoke) integrati alla rete di capillarizzazione ambulatoriale su tutto il territorio che vede i medici di medicina generale come primo riferimento. E in questo contesto, tra l’altro, la Liguria è stata una delle prime regioni a garantire la terapia con preparati galenici a base di cannabis”.

“Dopo la pandemia – aggiunge Bonfiglio – è stato necessario attuare una riorganizzazione della rete regionale della terapia del dolore che è in corso e ha come obiettivi, tra gli altri, quello di garantire un’offerta omogenea su tutto il territorio ligure, la formazione di nuovi ‘terapisti del dolore’, riduzione di accessi in Pronto soccorso di pazienti che possono essere seguiti da percorsi di cura specifici, una maggiore conoscenza degli utenti su come accedere ai centri di terapia del dolore e il tempestivo intervento su patologie dolorose, prima della loro cronicizzazione con ripercussioni su costi a carico del servizio sanitario pubblico”.

LE INIZIATIVE PER SENSIBILIZZARE I CITTADINI

PODCAST

Le cure previste per i pazienti che non rispondono ad altre terapia e il loro funzionamento.

Flavio Fusco, direttore della struttura complessa di cure palliative di Asl 3 e coordinatore della Rete locale di Cure palliative metropolitana

Ascolta il podcast

FONDAZIONE GIGI GHIROTTI

In occasione della Giornata del sollievo di domenica 28 maggio 2023, la Fondazione Gigi Ghirotti di Genova ha previsto:

• una trasmissione attraverso GGG ON AIR, in diretta su Facebook e sul canale YouTube della Fondazione: lunedì 29 maggio alle ore 19 è in programma una puntata speciale con ospite la filosofa Laura Campanella sul tema: “Vivere è ospitare: il sollievo come diritto”.

La puntata sarà disponibile sul canale YouTube della Fondazione Gigi Ghirotti

• una video-testimonianza dei volontari e degli operatori, che sarà disponibile sui canali YouTube della Fondazione Gigi Ghirotti