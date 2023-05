Sanremo: al liceo 'Cassini' l'incontro “La Costituzione: conoscere per realizzarla

Lunedì nell'aula magna del Liceo 'Cassini' a Villa delle Magnolie, dalle 11 alle 12, si terrà l'evento “La Costituzione: conoscere per realizzarla”, organizzato dal Presidio Livatino dell'Associazione Libera presso il Liceo Cassini di Sanremo.



“L'intenzione di realizzare l'evento è nata dal desiderio di riflettere sui valori fondanti della nostra Costituzione - dichiarano i promotori dell'evento - poiché solo la conoscenza di ciò che essa rappresenta per la nostra società può permetterne l'effettiva realizzazione”. I ragazzi del presidio, nei mesi precedenti, anche col supporto di collaboratori esterni, come il professor Corrado Bologna, la referente provinciale di Libera Maura Orengo, e l'associazione Amici del Cassini, che hanno fornito alcuni spunti, hanno riflettuto su alcuni temi cardine quali la libertà, il rapporto inscindibile fra diritti e doveri, la legalità e la giustizia, l’ indifferenza e la pace, traverso collegamenti alla storia, alla letteratura, al confronto con le altre società, passate e presenti, in cui i valori della nostra "madre di tutte le leggi" non sono rispettati (ci saranno anche esposizioni sulla lotta alle dittature, mostrando immagini ed esempi di proteste).

I referenti: Leonardo Pistocchi, Eleonora Tenga

I ragazzi del Presidio: Alberto Torterolo, Andrea Guazzoni, Hasnae Rhanmia, Beatrice Bagliani, Simone Lucarelli, Gianluca Ben Belcagem, Alessandro Bosio