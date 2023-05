Lo chef dell’Hotel de Paris di Monaco Gennaro Iorio premiato al Ventimiglia Wine Festival

Si è aperta ieri al Centro culturale San Francesco “Ventimiglia Wine Festival”, la grande degustazione di oltre cento etichette in programma nel centro storico dal 26 al 28 maggio, che ha focalizzato la sua anteprima sul settore vinicolo e sui valori che il vino custodisce e racconta.

Quali sono le nuove frontiere del vino? Come potrà un delle industrie più vicine all’ambiente adeguarsi al cambiamento? Che cosa vogliono i nuovi consumatori? Ad accompagnare un attento pubblico è intervenuta Cristina Mercuri, wine educator, candidata a diventare la prima Master of wine donna italiana.

“Sostenibilità ambientale e sociale - ha sostenuto la relatrice - sono i nuovi trend che rivelano un consumatore sempre più consapevole e attento. Il mercato di domani andrà verso la direzione di produrre vini più sostenibili, non solo economicamente, ma anche dal punto di vista ambientale e sociale. Azioni in vigna, approcci produttivi in cantina, ma anche innovazione nel packaging si diffondono e incontrano i bisogni delle prossime generazioni”.

“Le cantine oggi informano, ispirano e si fanno promotrici della cultura del vino attraverso i canali di comunicazione e dimostrano affidabilità e responsabilità sociale, per diventare soggetti catalizzatori del cambiamento” aggiungono.