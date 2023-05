A Yachoula El Yaakouby la borsa di studio “ Young Women in Public Affair” dello Zonta Club Sanremo

Consegnata al teatro del Casinò, ospitata durante gli incontri letterari condotti da Marzia Taruffi, la borsa di studio “Young Women in Public Affair” destinata a una giovane dai 16 ai 19 anni, messa a disposizione da Zonta Club Sanremo. Ad aggiudicarsela è stata Yachoula El Yaakouby, studentessa dell’istituto Ruffini Aicardi indirizzo professionale servizi per la sanità e assistenza sociale. La borsa di studio per il 2023 è stata dedicata a Gabriella Gismondi, zontiana scomparsa nel giugno dello scorso anno, che nel corso della sua carriera di insegnante aveva dedicato a tutti i suoi alunni il suo tempo migliore. A consegnare la borsa di studio è stata la presidente di Zonta Sanremo Fernanda Littardi, alla presenza della dirigente dell’istituto Maria Grazia Blanco e dell’insegnante di lingua inglese Sandra Brontoladi. La premiazione ha preceduto l’incontro con l’autrice del libro “La memoria del cielo” di Paola Mastrocola.

“Lo Zonta Club Sanremo, fedele al suo progetto che tende a favorire lo stato di avanzamento della donna, ha dunque rinnovato anche quest’anno la borsa di studio dedicata ad una giovane donna che sta costruendo il suo futuro al quale guardare con fiducia” dichiarano dallo Zonta.