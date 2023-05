Ventimiglia verso il ballottaggio, Lega Giovani Imperia per Flavio Di Muro Sindaco

"Domenica 28 e lunedì 29 maggio i cittadini di Ventimiglia hanno un'occasione unica per rilanciare e far tornare a crescere la loro città. Non si tratta di semplici slogan, ma di fatti concreti, perché votando per Flavio Di Muro sceglieranno un'amministrazione efficiente, coesa, competente, con proposte concrete e sempre dalla parte dei cittadini" - dichiarano i ragazzi e le ragazze della Lega Giovani Imperia.

"Si tratta di decidere per il proprio futuro, di scegliere di riavere una città sicura, vivibile, con una qualità della vita migliore e con più opportunità anche e soprattutto per i giovani. Per questo noi della Lega Giovani Imperia sosteniamo convintamente questo progetto che guarda al futuro ed invitiamo anche voi a farlo!" - sottolineano.

"Il 28 e 29 maggio andate a votare al ballottaggio per Di Muro Sindaco e fate tornare grande Ventimiglia!" - concludono.