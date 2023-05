San Bartolomeo al Mare: il Consiglio Comunale è convocato per mercoledì 31 maggio

Il Consiglio comunale di San Bartolomeo al Mare è convocato in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione per le ore 12.30 di mercoledì 31 maggio. All'ordine del giorno l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2023, le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2023, la revisione infraperiodo del piano economico finanziario 2022-2025 relativo al servizio di gestione rifiuti, con validazione del PEF pluriennale 2023-2025, le tariffe TARI 2023.

L'ordine del giorno è disponibile a questo link https://rebrand.ly/pwol5w5