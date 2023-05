Elezioni Ventimiglia: appello alla cittadinanza di Forza Italia, Forza Italia Giovani, Azzurro Donna insieme

Forza Italia, Forza Italia Giovani, Azzurro Donna insieme ai 16 membri della sua lista, si rivolge alle cittadinanza ventimigliese:

“Care concittadine e cari concittadini, domenica 28 e lunedì 29 maggio, avrete la possibilità di esprimere la vostra preferenza nei confronti del candidato sindaco che riterrete più preparato e pronto ad affrontare le difficoltà e le sfide che appartengono alla nostra città dimenticata e mal governata da ormai troppo tempo.

Per questo motivo noi appoggiamo Flavio Di Muro, perche è sicuramente l'unica scelta plausibile, date le problematiche sovra-comunali tipiche di questa città; come il fenomeno migratorio e le opere necessarie a toglierci dall'isolamento infrastrutturale in cui versa questa zona del ponente ligure. Come ben sapete noi siamo pronti a farci carico delle responsabilità che ci verranno attribuite.

Concludiamo ricordandovi che andare a votare è un dovere, per non dare la possibilità agli altri di decidere per voi, proprio come ricorda sempre il nostro Presidente Berlusconi. Quindi esercitiamo il nostro diritto per far sì che l’astensionismo non prenda il sopravvento. Siamo artefici del nostro futuro ed insieme possiamo guardare avanti con rinnovato ottimismo e voglia di conseguire i traguardi che la nostra città merita".