Imperia: dopo 3 anni di stop, la prossima settimana tornerà il Welcome Festival

Sabato 3 giugno, in Piazza Marinai d'Italia, ad Imperia, a partire dalle 19.30 tornerà Welcome. Uno stop lungo 3 anni per la manifestazione creata dalla SorridiconPietro ODV.

L'associazione da parecchi anni, porta avanti il suo progetto "Diamo Qualità Alla Vita", attivo sul territorio imperiese, che si propone di fornire cure palliative pediatriche a bambini e ragazzi da 0 a 17 anni affetti da rare ed incurabili malattie, formando un'equipe di volontari specializzata in questo ambito che possa seguire il paziente a casa propria, evitandogli inutili ospedalizzazioni, nel tentativo di offrire anche un sollievo alla famiglia.

"Un’esperienza significativa come quella della pandemia da Covid-19 non può che implicare una presa di coscienza altrettanto significativa: esiste un prima e un dopo emergenza pandemica, fattore che, sicuramente, ha influenzato tantissimo le nostre vite, le quali sono state per lungo tempo regolate e condizionate, inevitabilmente, dalla curva del contagio. - spiegano gli organizzatori - In questo contesto, di mancata aggregazione forzata e paura, si è spento - ma solo per un attimo - anche Welcome Festival, evento che, dal 2013 al 2019, ha segnato l'inizio dell'estate ad Imperia, e che ora torna, in una nuova versione, green ed etica".

Quest'anno è stata prevista anche la possibilità di mangiare direttamente in loco, grazie alla partecipazione del Comitato San Giovanni, che ha creato un apposito menù per la serata. - ricordano dall'organizzazione - chiedete della c.d. Promo Golden Hour, grazie alla quale, per chi accede all'evento prima del tramonto, ed acquista da mangiare, la birra è offerta), i cui prodotti saranno vendibili finanche dopo lo stop alla musica, programmato per le h. 3. Altra novità è costituita dai token, moneta virtuale che eviterà l'utilizzo dei soldi all'interno del festival per comprare cibo e bevande: il valore di un token, divisibile in due parti, è pari a € 2,00, e 4 token, ossia € 8,00, sono il costo di un drink o di una birra media, vi saranno, di poi, alcune promozioni sul luogo della festa".

Quest'anno Welcome si svilupperà nel segno della sostenibilità. "Per evitare l'utilizzo di plastica monouso e rendere, quindi, il Welcome, plastic free, è stata prevista la realizzazione - in collaborazione con il Tapas Beach di Imperia - di un bicchiere biodegradibile e riutilizzabile, su cauzione di un token, per il quale è prevista una sorta di cashback: essendo i grandi eventi un'attività a grande impatto ambientale, l'idea dei ragazzi della SorridiconPietro è quella che, alla fine della serata, la piazza sia pulita e, per questo motivo, si è pensato di "dare indietro" un token da poter spendere per ciascun bicchiere che verrà riportato nei punti di raccolta. Ma non è finita qui: il medesimo bicchiere sarà anche interattivo, permettendo, attraverso la scansione di un codice QR sullo stesso impresso, di accedere ad una pagina web tramite la quale sarà possibile ordinare direttamente il cibo e le bevande, evitando così l'acquisto di token e saltando le eventuali code al ritiro. Allo stesso modo, per evitare anche il consumo di carta, tutti i menù saranno digitalizzati e l'acqua, gratuita, e la birra verrano direttamente spillate, eludendo così l'utilizzo di biccheri e bottiglie di plastica".