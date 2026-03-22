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Eventi | 22 marzo 2026, 14:29

Apricale si prepara al Mercatino di Pasquetta: artigianato, brocante e musica dal vivo nel cuore del borgo

Lunedì 6 aprile, dalle 9 alle 17, il paese ospita una giornata dedicata ai prodotti fatti a mano e alle atmosfere primaverili

Apricale si prepara al Mercatino di Pasquetta: artigianato, brocante e musica dal vivo nel cuore del borgo

Apricale si prepara a vivere una Pasquetta all’insegna della tradizione e della convivialità con il Mercatino di Pasquetta, in programma lunedì 6 aprile, dalle 9 alle 17, nel suggestivo centro storico del borgo. Una giornata pensata per residenti, visitatori e turisti che desiderano trascorrere il lunedì dell’Angelo immersi tra colori, profumi e atmosfere primaverili.

L’evento proporrà prodotti artigianali, oggetti di brocante e creazioni uniche realizzate a mano, offrendo l’occasione di scoprire il lavoro di artigiani e hobbisti del territorio. Ad arricchire l’appuntamento ci sarà anche musica dal vivo, che accompagnerà il pubblico per tutta la giornata, rendendo l’esperienza ancora più piacevole.

Il Mercatino di Apricale si conferma così un appuntamento atteso e capace di valorizzare il borgo, tra i più affascinanti della Liguria, unendo cultura, tradizione e accoglienza. Per informazioni è disponibile il numero indicato nella locandina dell’evento.



 

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