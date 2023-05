Bajardo: anche quest'anno il rione Parasio di Taggia alla festa 'Ra Barca'

Anche quest'anno il rione Parasio di Taggia parteciperà, dopodomani, domenica 28, alla festa Ra Barca di Bajardo. La formazione, capitanata da Ernesto Arieta, sarà presente in costumi d'epoca. Con lui ci sono Pina Ruggiero, Pietro Orefice, Pietro Praticò, Silvana Pantano, Elisa Ravera, Martina Azzolino, Marianna Cavaliere, Maura Rossello, Salvatore Laino, Ilenia, Gianni Cozzitorto, Giancarlo Ceresola, Gianni Arancio, Flavio Zurla, Gianni Bassilana, Matteo Panizzi, Francesco Gamba, Nino Speranza, Barbara Dumarte, Alessandro Sacco, Rita Annuzzi, Lucia Cavaliere e Daniele Festa. Fra questi, due assessori comunali (Dumarte e Festa) e il consigliere delegato a Sanità e Sport Giancarlo Ceresola.

La festa, a Bajardo, inizierà domani, sabato, alle 15 con il taglio dell'albero nel bosco a cura di volontari. Domenica alle 9 ci saranno l'annuale fiera di Pentecoste e il mercatino "Bajardo Bio & Benessere". Alle 15 sfilata di araldi e dame di Castel Bajardo e il Corteo storico con la sfilata in via Roma di figuranti, appunto, del rione Parasio di Taggia. Alle 16 innalzamento dell'Albero di Pentecoste nella piazza parrocchiale. Alle 17 girotondo intorno all'albero e canto della leggende "A Barca". Nel corso della manifestazione Mauro Laura e Freddy Colt narreranno la storia dell'antica leggenda. Quella del conte Rubino che fece uccidere una sua figlia fuggita (contro volontà del padre), con un pisano che era venuto con altri a Bajardo a fare legna per le navi e del quale si era innamorata.

Nelle foto: rappresentanti in costume del rione Parasio