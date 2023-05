Vincenzo Esposito è il nuovo segretario generale della Uilposte di Imperia

Vincenzo Esposito, 46 anni, di Vallecrosia è il nuovo segretario generale della Uilposte di Imperia. Lo comunica il segretario generale della Uilposte Liguria Ferdinando Medaglia a margine del Consiglio provinciale della Uilposte imperiese.



“Esposito si è contraddistinto alle scorse elezioni Rsu per le sue proposte all’insegna della lotta al precariato, alla valorizzazione del salario e delle pari opportunità – spiega Medaglia – L’ho sentito parlare di sicurezza e di salute all’interno dei luoghi di lavoro e ho subito capito che la Uilposte aveva a che fare con una persona di valore. Noi della Uilposte abbiamo sempre pensato che i sindacalisti devono essere innanzitutto brave persone, concrete e solidali, persone come Esposito che non hanno paura di alzare la voce quando occorre”.



Dipendente di Poste Italiane dal 2007, Vincenzo Esposito è stato eletto Rsu nella provincia di imperia alle ultime elezioni che si sono tenute nel mese di marzo. “In questo mio nuovo corso al servizio del sindacato vorrei dare più voce ai giovani, ai precari, alle nuove leve che vanno formate all’insegna della salute della sicurezza nei luoghi di lavoro – spiega Esposito – Alle poste il personale scarseggia, mentre ad aumentare sono gli obiettivi che generano nelle lavoratrici e nei lavoratori postali gravi episodi di stress lavoro correlato".



"Lavoriamo con strumenti obsoleti che non sono in grado di far fronte alle nuove sfide del lavoro digitale e di un’utenza sempre più esigente. Anche per questa ragione occorre tenere alto il livello della sicurezza che, a nostro avviso, non può prescindere da una buona organizzazione del lavoro. - conclude - Voglio ringraziare Ferdinando Medaglia, il segretario generale regionale, che mi ha offerto questa grandissima occasione: rappresentare i lavoratori postali della provincia di Imperia per me è grande motivo di orgoglio.”