Imperia, formazione giunta comunale, il PD cittadino: "Il manuale Cencelli vince ancora!"

"La prossima giunta comunale sarà rappresentativa dei gruppi e dei partiti che hanno sostenuto il candidato sindaco Scajola alle ultime elezioni comunali. La partitocrazia tanto vituperata si sta affermando tanto è vero che i partiti che sostenevano la coalizione stanno reclamando in queste ore il loro posto in giunta". Ad intervenire sulla formazione della prossima giunta comunale è il Partito Democratico di Imperia che continua: "La Lega pretende il suo rappresentante, il gruppo Cambiamo e Fratelli d'Italia anche. Il manuale Cencelli vince ancora, alla faccia della civicità (agli occhi degli esperti malamente mascherata) dello schieramento tanto sbandierata in campagna elettorale come particolarità dello schieramento di coalizione. Nelle prossime ore siamo sicuri che ci saranno nomi che verranno sacrificati alla logica della spartizione partitocratica, rendendo chiara, anche agli occhi della cittadinanza, l'operazione elettorale messa in moto".