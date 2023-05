Ventimiglia: al Liceo Aprosio una giornata di ‘orientamento’ per gli alunni dell’ultimo anno (Foto)

Si è svolto nell’aula magna del liceo Aprosio di Ventimiglia un incontro con i ragazzi dell’ultimo anno di liceo. L’evento organizzato in collaborazione tra Università di Genova Liceo Aprosio e Ordine Farmacisti ha visto la partecipazione del Prof. Gabriele Caviglioli e della Prof.ssa Giuliana Drava dell’Università di Genova Facoltà di Farmacia

Il Prof. Caviglioli ha fatto un escursus sulla medicina e medicine in genere ricordando l’importanza delle varie scoperte in campo medico-farmaceutico e della farmacovigilanza che è utile per migliorare la conoscenza sull’attività dei farmaci. La Prof.ssa Drava ha illustrato i corsi di Laurea Magistrale in Farmacia e Chimica e Tecnica Farmaceutica (CTF) le modalità di iscrizione all’Università e le possibilità di lavoro dopo la laurea. L’incontro è stato seguito da oltre cento studenti. Sotto i pareri degli organizzatori

Lara Paternieri (Dirigente Scolastico e Preside Liceo Aprosio): "E' stato un evento che rientra nel programma di orientamento in uscita del nostro Liceo, volto a offrire la più ampia gamma di opportunità per i ragazzi delle classi quinte, in vista di una scelta universitaria e, di conseguenza, professionale che sappia valorizzare al meglio le loro qualità. Vista l'ampia partecipazione, che comprendeva anche uno studente esterno al nostro Istituto, posso affermare che questa sia stata l'occasione di un approccio costruttivo con il mondo universitario e professionale, naturale conseguenza del percorso di studi degli alunni dell'indirizzo scientifico, ma anche di coloro che hanno intrapreso studi classici o linguistici".

Luca Poletto (Insegnante Liceo Aprosio): "In quanto ex farmacista ho pensato che questo evento potesse essere interessante per i nostri ragazzi, che si trovano nell'età in cui sono chiamati a fare una delle scelte più importanti della loro vita. Dopo un personale trascorso ventennale nel mondo farmaceutico mi è sembrato giusto proporgli quello che è stata la mia esperienza pregressa, che in ultimo mi ha visto affrontare l'emergenza Covid, che ha letteralmente investito l'ambiente sanitario e ha visto le farmacie affiancarsi alle strutture ospedaliere, aiutandole nella diagnostica rapida, nella somministrazione dei vaccini e nell'erogazione dei farmaci e dispositivi di protezione anche durante i periodi di lockdown. E vista la sempre maggiore importanza delle farmacie territoriali nell'ambito dell'assistenza al cittadino in qualità di servizio primario e di quartiere, ho ritenuto giusto far conoscere ai nostri studenti un mondo che garantirà loro un sicuro impiego nell'immediato futuro post lauream".

Graziano Colombo (Presidente Ordine Farmacisti Imperia): "Ringrazio la Dott.ssa Paternieri ed il Dr. Poletto per la collaborazione nell’organizzazione dell’evento. E’ la prima volta che come Ordine organizziamo un evento di orientamento e pensiamo di ripetere nei prossimi anni questa attività allargando magari anche a studenti del terzo e quarto anno. Sicuramente è un obiettivo dell’Ordine quello di fare nelle Scuole Superiori informazione su farmaci ed integratori e sull’uso consapevole di questi. La laurea in Farmacia offre ai giovani la possibilità di un lavoro qualificato appena laureati. Questi anni di Covid hanno dimostrato l’importanza delle Farmacie e dei Farmacisti che si sono saputi adattare rapidamente a tutti i cambiamenti innovativi della Sanità. La nuova Farmacia dei Servizi richiede ancora di più personale laureato in Farmacia e quindi mi auguro che questo incontro abbia stimolato l’interesse degli studenti presenti".