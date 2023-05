Il 2 e 3 giugno torna a Vallecrosia 'Winearound In Riviera', la due giorni dedicata all’eccellenza enogastronomica

Torna l’appuntamento con Winearound In Riviera, con la quinta edizione in programma venerdì 2 e sabato 3 giugno dalle 18 alle 24, nei giardini della Casa Valdese di Vallecrosia. Protagoniste dell'evento - organizzato dal Comune di Vallecrosia in collaborazione con l’Associazione Culturale FoodAround, la guida ViniBuoni d’Italia edita dal Touring Club Italiano e l’Associazione Il Borgo Antico - oltre 350 etichette in degustazione da tutta Italia, birre artigianali e gastronomia del territorio.

"A Vallecrosia prosegue il tour di Enoteca Italia, il banco di degustazione della guida Vinibuoni d'Italia, giunta alla ventesima edizione – afferma Chiara Busso, responsabile eventi guida Vinibuoni d'Italia e presidente dell'Associazione FoodAround - Un viaggio tra i vini da vitigni autoctoni e gli spumanti italiani, che a WineAround si affianca alle cantine presenti e alla ricca offerta gastronomica, per una formula che è stata apprezzata nelle scorse edizioni da un pubblico numeroso, attento e appassionato".

“Siamo contenti che anche quest’anno ritorni a Vallecrosia, per la quinta edizione, l’atteso appuntamento con WineAround – dichiara l’Assessore al Turismo e Manifestazioni Pino Ierace – Evento unico nell’offerta turistica locale che ogni anno attira un pubblico sempre più numeroso".

I vini in degustazione

WineAround in Riviera è un vero e proprio percorso all’interno della produzione vitivinicola italiana, con etichette che spaziano dalla Val d'Aosta alla Sicilia e un'area dedicata a una selezione di spumanti italiani, dai più rinomati Franciacorta, Trento e Prosecco ai Metodo Classico da vitigno autoctono. Alle cantine presenti da Piemonte, Liguria, Lombardia e Friuli Venezia Giulia, si affiancano i banchi degustazione della guida Vinibuoni d'Italia edita dal Touring Club Italiano. Tra le etichette presentate oltre 170 sono state premiate con la Corona o la Golden Star nell'edizione 2023 della guida. Tante le chicche da non perdere, provenienti da piccole realtà o da vitigni rari, accanto ai porta bandiera della viticoltura italiana conosciuti in tutto il mondo.

Liguria e Piemonte in primo piano a partire dagli spumanti Metodo Classico da vitigno autoctono (Vermentino, Albarola, Arneis, Barbera, Erbaluce e Grignolino), per proseguire, con le cantine presenti, dall'Ormeasco al Nebbiolo e al Verduno Pelaverga, dal Rossese al Barolo, dal Pigato al Roero Arneis, dal Vermentino alla Favorita. Non solo i grandi classici, ma anche tante etichette da vitigni meno conosciuti. Ampio spazio anche al resto d'Italia, con uno sguardo in Lombardia e Friuli Venezia Giulia tra le cantine presenti, e a seguire tutta la Penisola nei banchi degustazione di Vinibuoni d'Italia, dal Lugana alla Falanghina, dal Friulano al Grillo, dall'Amarone all'Aglianico, dal Brunello al Nero d'Avola.

Gastronomia e ristorazione

Nella parte dedicata alla gastronomia, prodotti D.O.P., I.G.P. e tipicità locali in assaggio e in vendita, con le De.Co del Biscottificio Gibelli, e un ricco menu di ristorazione dedicato ai piatti della tradizione gastronomica del territorio, da abbinare ai vini in degustazione, con le proposte a base di pesce dello chef Federico Lantieri dell'Osteria Martini di Pigna e di Luciana & Sergio di Vallecrosia, i salumi e formaggi D.O.P. piemontesi e l'hamburger di Fassona di Stra Good, per concludere con la pasticceria Dulcis in Fundo di Vallecrosia.

Birre artigianali e sidro

My Personal Beer Corner cura una selezione di birre artigianali: Birra Elvo, Testadariete, The Wall, Zona Mosto, Piccolo Birrificio Clandestino e Altotevere si alterneranno a rotazione nelle due serate. Novità di questa edizione il sidro di mele piemontesi Lord Xiros.

Un Festival a misura di famiglia

Spazio anche per i più piccoli, che potranno liberare la propria creatività nell'area a loro dedicata, con una sana merenda a base di frutta.