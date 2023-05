Attimi di grande apprensione ieri sera poco dopo le 23 sull'Aurelia in zona Aregai quando un pino marittimo ha ceduto abbattendosi sulla carreggiata. Fortunatamente in quel momento non stavano transitando mezzi e nessuno è rimasto coinvolto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la rimozione dell'albero e la messa in sicurezza dell'area.