Anche l'influencer e blogger imperiese Katia Ferrante alla 76ª edizione del Festival di Cannes

Anche l'influencer e blogger imperiese Katia Ferrante alla 76esima edizione del Festival del Cinema di Cannes. Otre che protagonista su qualche passerella, Katia è stata testimonial di una linea di prodotti di bellezza con un evento a bordo di un super yacht. Ruolo non nuovo, per lei, visto che nel 2019 aveva promosso un brand di lusso. "In effetti - spiega la Ferrante - questa partecipazione non è stata la mia prima volta qui a Cannes. Il Palais du Festival ogni volta trasmette emozioni come fosse la prima volta. Il contesto stesso porta a sentire emozioni nuove e consente di ritrovare il lusso delle belle cose che Cannes propone. Soprattutto dopo i due anni di assenza. Qui torna la carica e tanta voglia di rivincita, tanta voglia di cose nuove e farne più di prima. Vedere realtà diverse e più ampie permette di spaziare con la mente che si apre a nuove prospettive".

A Cannes Katia Ferrante si è confrontata, come in passato, con una realtà internazionale. "Qui si avverte - aggiunge - quanto lusso vi sia fuori dal nostro bel paese. Ho come la sensazione che l'Italia all'estero sia vista come una bella isoletta dove recarsi per le vacanze e cibarsi di una buona cucina sorseggiando buon vino e... basta". L'imperiese continua intanto a collezionare nuovi follower. Chi vuole può raggiungerla, oltre che su Twitter e LinkedIn, su Instagram https://instagram.com/kfkatiaferrante ), su www.katiaferrante.com oppure https://www.facebook.com/artedellaseduzione o, sempre su Facebook, La mia pagina by Katia Ferrante. L'infuencer si era messa in mostra e fatta apprezzare come valletta e showgirl nella trasmissione televisiva Artù di Gene Gnocchi. Ha poi lavorato per Italia 1 e condotto trasmissioni su Sky. Soprattutto fotomodella ma anche indossatrice, ha pure scritto un interessante libro: ‘Seduzione sesto senso’.