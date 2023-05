Alunni dell'Istituto 'Ruffini' di Imperia in visita al ristorante 'Mirazur' dello chef Colagreco a Mentone

Una delegazione di alunne delle classi 4a e 5a (indirizzo turistico) dell’IIS Ruffini di Imperia, si è recata mercoledì scorso in visita presso il noto ristorante stellato 'Mirazur' di Mentone, accompagnate dai docenti Alessandro Carassale, Chiara de Grandis e Gianni Gollo.

L’iniziativa si inserisce tra le attività di PCTO della scuola, che ha stipulato una convenzione con la struttura francese per far svolgere ogni anno uno stage estivo, quale figura di receptionist, a propri studenti. In mattinata, dopo una lezione introduttiva sui temi dell’alimentazione mediterranea e dell’utilizzo di alcune materie prime in cucina, alla presenza dello chef Mauro Colagreco, le allieve hanno potuto visitare l’orto che rifornisce di materie prime il ristorante.

Il pomeriggio è proseguito con un intervento della direttrice gestionale del Mirazur che, con competenza ed esperienza, ha descritto il suo lavoro e la sua giornata tipo. Capacità di relazione, fermezza, empatia sono alla base per una corretta gestione di dipendenti; controllo puntuale delle statistiche, dei dati numerici e delle recensioni sono alla base invece per una correttezza strategia di marketing.

Attenzione ai particolari e ai desideri dei clienti fanno da collante ad un lavoro difficile ma entusiasmante. Un momento intenso per le ragazze che hanno seguito alcuni spunti del prof. Gollo soprattutto in ambito contabile-gestionale e hanno posto domande pertinenti e ricche di risvolti per una attività così complessa, che un ristorante stellato come il Mirazur richiede.

In conclusione la direttrice ha rivolto un grande in bocca la lupo alle due ragazze (Farah Fatnassi e Giulia Tagliabue) che da metà giugno effettueranno uno stage di quindici giorni a testa presso la struttura di elevato livello professionale.