Sanremo: scontro tra un'auto e una Vespa in strada San Giovanni (foto)

È di un ferito il bilancio dell'incidente avvenuto questo pomeriggio in strada San Giovanni. A scontrarsi una Vespa e un'auto con il guidatore del mezzo a due ruote, un 80enne, che ha avuto la peggio ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Sanremo. Stando a una prima ricostruzione pare che la Vespa abbia urtato la vettura, una Fiat 16, per poi andare a sbattere contro il guard rail.

Per i soccorsi è intervenuto sul posto un equipaggio della Croce Rossa, mentre per i rilievi sono stati chiamati gli agenti della Polizia Locale. Il traffico ha subìto rallentamenti durante le operazioni di soccorso e dei rilievi.