Imperia: giornata di duro lavoro per gli operai di Rivieracqua ma alla fine il guasto è stato riparato (Foto)

E’ stata una giornata lunghissima e particolarmente difficile per gli operai e i tecnici di Rivieracqua che, dalle 3 di questa notte non si sono fermati un momento per consentire di riaprire il prezioso liquido diretto alla zona di Oneglia ad Imperia, ma anche a tutto il golfodianese, dopo il grave guasto occorso in via San Lazzaro.

Un lavoro durissimo e una corsa contro il tempo, per scavare nella zona dove si è registrato il guasto e per saldare una lunga porzione di tubo, esploso nel corso della notte. Una tubazione, quella del Roya 1 che, ogni giorno che passa dimostra tutta la sua vetustà e la necessità di una sostituzione totale, come previsto dal progetto denominato ‘Masterplan’.

Una situazione che potrebbe aggravarsi nelle prossime settimane con l’arrivo dell’estate. Unica soluzione è quella di aggrapparsi al lavoro degli operai che, indefessamente anche oggi hanno operato per ore ed ore in modo da poter riaprire la condotta. I lavori stanno terminando e, a breve, l’acqua tornerà a sgorgare nella tubazione principale ma, ovviamente, ci vorrà qualche ora prima che arrivi a tutti i rubinetti rimasti a secco nel corso della giornata.

Come capita in questi casi, inizialmente l’acqua arriverà torbida e il fenomeno terminerà entro la giornata di domani. Ancora una volta i problemi di approvvigionamento dell’acqua hanno colpito Imperia e il golfodianese mentre a Sanremo riguardano la fognatura sul porto. Giornate difficilissime per gli operai e i tecnici di Rivieracqua, impegnati nel ripristino delle tubazioni.