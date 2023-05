Bordighera: sul treno ruba lo zaino con Pc e Ipad a una studentessa, rintracciato e arrestato un 26enne libico

I Carabinieri di Bordighera hanno arrestato stanotte, in flagranza di reato, un libico di 26 anni, con l’accusa di furto aggravato.

L’uomo aveva rubato una borsa, contenente un computer, un IPad ed altro materiale informatico, di una giovane ventenne residente nella città delle palme. La ragazza, una studentessa universitaria, era sull’Intercity Milano-Ventimiglia e, arrivata nei pressi della stazione bordigotta, poco prima di scendere dal treno si è resa conto che, sulla cappelliera dello scompartimento, non c’era più il suo zaino.

Una volta in stazione e con l’aiuto dei genitori che la attendevano, la ragazza ha immediatamente attivato la ricerca automatica dei dispositivi e contemporaneamente allertato tramite il 112 le forze dell’ordine. La geolocalizzazione del Tablet e l’occhio della pattuglia dei Carabinieri, hanno consentito una rapida individuazione dell’uomo che, con uno zaino in spalla, cercava di dileguarsi tra le vie del centro della cittadina.

Perquisito e trovato in possesso del materiale di proprietà della studentessa, il 26enne è stato identificato. Aveva diversi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio ed è stato arrestato in flagranza di reato per furto aggravato. E’ stato processato per direttissima, condannato e sottoposto al divieto di dimora in provincia di Imperia.