Dopo il successo di Arma di Taggia apre a Sanremo in via Piave il nuovo atelier 'Empireo Style' (Foto e Video)

Empireo Style ha festeggiato ieri pomeriggio l’apertura del nuovo salone per uomo e donna, dopo quello di Arma di Taggia in vico Vivaldi con la linea di prodotti estetici, grazie al laboratorio ‘Empireo 33’.

Si è trattato di una inaugurazione alla presenza di molti clienti mentre l’apertura vera e propria è prevista per domani. A Sanremo Michele Empireo ha voluto proporsi insieme ai suoi figli, per mantenere una vera e propria tradizione di famiglia che è arrivata alla sua terza generazione.

Grande entusiasmo e tante idee per la famiglia Empireo che, oltre alle tante proposte per ogni fascia di età sia per uomo che per donna, anche una linea denominata ‘1, 2, 3’. Tra le tante innovazioni anche lo shampoo al cioccolato, rivolto a uomini e donne ma anche linea femminili ed estetiche.

Empireo Style aprirà a Sanremo, tutti i giorni dalle 9 alle 18, con orario continuato dal martedì al sabato, in via Piave nel pieno centro della città, a due passi da via Matteotti e via Roma.