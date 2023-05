Delegazione di produttori cinematografici internazionali nel Principato di Seborga per un sopralluogo

La Principessa Nina di Seborga ha ricevuto ieri la delegazione di produttori cinematografici internazionali nell’ambito del progetto di film “Cooking Up A Country-The Movie”.

La delegazione, accompagnata da Muriël Horst, Tim ten Velde, Kaidi-Katariin Knox, Mark Dezzani e la guardia Secondo Messali, è partita da Cannes dove si trova in questi giorni in occasione dell’omonimo Festival del Cinema ed è entrata nel territorio del Principato di Seborga attorno alle 10:45 transitando per il confine sud presidiato per l’occasione dalla guardia Gigi Zanni che ha provveduto al controllo delle generalità dei convenuti.

Un piccolo comitato di cavalieri templari ha quindi accolto la delegazione presso il sagrato della Chiesa di San Bernardo, accompagnandola poi verso Piazza Martiri Patrioti dove ad attenderli si trovava la Principessa Nina scortata dalle Guardie e accompagnata da alcuni Consiglieri della Corona e dal resto dello staff coinvolto nel progetto (Andrew Knox, lo scrittore James Vasey e la sua consorte, Linda Bulloch). Dopo un momento di saluti e di reciproche presentazioni e dopo le fotografie di rito, James Vasey ha tenuto un breve discorso introduttivo a seguito del quale, attorno alle 11:30, sono stati eseguiti l’inno nazionale del Principato e uno sparo del cannone di benvenuto. La Principessa Nina ha quindi ricevuto la delegazione al Palazzo del Governo, dove ha offerto un aperitivo di benvenuto. I convenuti hanno poi visitato il paese e si sono successivamente spostati a Negi per il pranzo. Attorno alle 16 la comitiva è infine ripartita alla volta di Cannes.

“I nostri ospiti - ha dichiarato la Principessa Nina - sono stati molto contenti dell’accoglienza loro riservata e hanno mostrato sinceri interesse e curiosità verso l’idea del film e verso la realtà del nostro Principato dove il film è ambientato. Mi auguro che ora il progetto potrà proseguire nelle sue prossime fasi operative. Ringrazio sentitamente tutto l’entusiasta staff che con un lungo lavoro durato tante settimane ha organizzato la giornata di oggi in maniera perfetta e l’ha resa possibile”.

Anche James Vasey, l’autore della trilogia di romanzi a cui io film si ispirerebbe, è positivo: “La giornata è andata molto bene e fortunatamente il tempo ci è stato d’aiuto, in questo strano e freddo maggio. Incrociamo le dita!”.

“Siamo stati molto fortunati con i nostri meravigliosi ospiti che hanno visitato ieri il nostro bellissimo Principato – commenta Muriël Horst (EQUS FILM), a capo del progetto – Ci vogliono persone molto speciali per dare una possibilità a un progetto come questo e con questa fantastica ‘coalizione dei volenterosi’ siamo sicuri che questo film avrà un bel risultato”.

Foto Kaidi-Katariin Knox