Ventimiglia, imbrattato il point elettorale di Flavio Di Muro: “Denunceremo gli atti vandalici e le minacce”

Flavio Di Muro interviene a seguito dell'atto vandalico dei ‘No Border’ che hanno imbrattato il point elettorale.

"Se sarò sindaco, per quanto di mia competenza, non verranno concessi spazi pubblici e autorizzazioni a manifestazioni come quella di oggi che la città subisce da anni. Comunicherò inoltre alla Questura e agli organi preposti l’indisponibilità della nostra città ad ospitare parate di questo genere. Qualcuno ha confuso il sacrosanto diritto di manifestare con la libertà di lasciare la città sporca, degradata, imbrattata e di minacciare gli avversari politici. Io, da Sindaco, mi vorrei occupare dei problemi reali dei miei concittadini, come la sicurezza e la pulizia, che non vengono certamente risolti da manifestazioni estemporanee che, anzi, collidono con la serenità dei residenti e dei commercianti senza risolvere il problema immigrazione".



"Con riferimento alle minacce scritte sul mio point elettorale voglio tranquillizzare concittadini ed elettori. Dopo questi attivi vili, sono ancora più convinto della decisione di essermi candidato sindaco di Ventimiglia. Evidentemente a qualche facinoroso di certa sinistra darò fastidio, vado avanti a testa alta e con l’intenzione di restituire dignità e orgoglio alla nostra città".