Consiglio sul turismo: la maggioranza “Dall’opposizione attacchi personali e provocazioni senza il minimo contenuto"

“Nell'ultimo consiglio comunale abbiamo assistito all'ennesimo teatrino di una minoranza che in carenza di contenuti su cui articolare un monotematico sul turismo da loro richiesto ha preferito puntare sugli attacchi personali gratuiti, sulle offese e sulle provocazioni. Nulla di nuovo per alcuni di essi. Ma vogliamo sottolineare come altri membri della minoranza si siano invece distaccati da questo approccio, e non è la prima volta. Al di là delle chiacchiere che porta via il vento parlano i fatti: al momento di votare gli ordini del giorno da loro proposti in un monotematico da loro richiesto, della minoranza era rimasti in quattro. Meno della metà. L'altra metà ha scelto di non partecipare al voto, non condividendo tesi e comportamenti proposti".

Intervengono in questo modo i gruppi consiliari di maggioranza “Sanremo al Centro” e “Gruppo Civico per Sanremo”, per rispondere a una parte dell'opposizione, in relazione al consiglio comunale monotematico di giovedì sera.

"Del resto, che non fosse una scelta strategica azzeccata - proseguono - quella di attaccare l'amministrazione sul turismo lo suggerivano numeri ed evidenze. Per quanto ci sia sempre spazio per migliorarsi, gli sforzi messi in campo in questi anni stanno dando i loro frutti. Sanremo ha avuto una grande crescita nei flussi turistici del 2022 ed un trend di crescita esponenziale in questa prima parte di 2023. Il Casinò sta vivendo una stagione estremamente positiva, grazie anche alle scelte operate. La promozione della città e del territorio sta avvenendo in misura mai registrata prima, grazie ad una proficua collaborazione Rai. Il mercato immobiliare sta volando, con dati sorprendenti su scala nazionale. Gli operatori del settore turistico sono soddisfatti e i privati, che vedono bene questo trend, continuano a investire su Sanremo, con operazioni importanti che riguardano i settori dell'alberghiero di lusso, della nautica, della moda, della ristorazione e del commercio in generale. Se volessimo sintetizzare il tutto potremmo usare proprio le parole di un componente della minoranza l'altra sera: 'Sanremo è la perla turistica della regione Liguria, ed è la città che cresce di più'. Poco altro da aggiungere".

"Per quanto attiene infine allo sprezzante giudizio politico di una parte di minoranza evidentemente già in campagna elettorale - terminano i due gruppi civici matuziani - rispondiamo con un sorriso. Crediamo che i cittadini saranno in grado di valutare quanto sotto gli occhi di tutti, come sempre fatto in questi ultimi anni”.