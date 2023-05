Speciale Weekend: le nostre migliori proposte per trascorrere al meglio il fine settimana in provincia di Imperia

Oggi e domani torna a Cervo ‘NuovaMente Festival’, giunto quest'anno all'8ª edizione, il festival dedicato all’eco-sostenibilità e al benessere psicofisico. Tante le attività che si svolgeranno, tempo permettendo, per le vie del borgo e sulle piazze principali, ma anche presso il Bastione di Mezzodì e l'Oratorio Santa Caterina, sulla spiaggia e al Parco del Ciapà. Non mancheranno gli appuntamenti dedicati ai bambini, come i laboratori esperienziali, la merenda con pane e miele, presso l'Asineria Endas Margherita e i giochi di legno di una volta con Mastro Geppetto. Appuntamento con la dimostrazione del Pestun de Fave, marchio De.Co. cervese e l'assaggio della birra km 0. E ancora, visita guidata al borgo, escursione naturalistica al Parco del Ciapà; la Bio-passeggiata sulla spiaggia e la camminata ecologica sul territorio.

Tante le attività sono dedicate al benessere: le campane tibetane, le sedute di yoga Tantrico e yoga Nidra, lo Stretching dei Meridiani e l'attività in sospensione Aerial*Fit. Sempre molto apprezzata l'arte dell'intreccio con i maestri Roberto Messico e Dario Amaranto in Piazza dei Corallini, ma ache i giochi per bambini sulla spiaggia. Tutte le attività proposte saranno gratuite o a offerta. Da non perdere, il concerto meditativo con l'Hand Pan del duo Yin e Hang, Sandro Rocca allo strumento e Lorena Calipa, voce. Tre gli incontri dedicati al tema di NuovaMente, quest'anno, presso l'Oratorio Santa Caterina: il sabato pomeriggio, la presentazione del libro ‘Crescita e consapevolezza’ di Alessia Parravicini, con intermezzi musicali di Sabrina Ponte (soprano), Salvatore Burgio (violino) e Matteo Scatti (secondo violino), seguito dalla Conferenza ‘La Scienza del Cuore’ a cura di Marta Minniti, esperta in Tecniche Erboristiche e Naturopata. E ancora, domenica alle ore 18.30 ultimo appuntamento di NuovaMente con il convegno ‘La transizione ecologica secondo il modello di Bruxelles - Le Comunità Energetiche'. Al termine della giornata, rinfresco offerto dalla Pro Loco di Cervo (il programma completo a questo link).

«Mi chiamo Constance Mary Lloyd. Avevo ventidue anni quando ho incontrato Oscar Wilde, ma lui non è l’unica cosa importante della mia vita, anche se il nostro è stato un grande amore. Non mi sono mai sentita vittima di mio marito. Questa che state per leggere è la mia storia, la mia parte di verità»

Dopo più di 65 presentazioni in giro per l’Italia, isole comprese, la giornalista e scrittrice Laura Guglielmi presenta il suo libro ‘Lady Constance Lloyd. L’importanza di chiamarsi Wilde' a Sanremo, sua città natale, questo pomeriggio alle 17, al Forte di Santa Tecla. Un intero capitolo è ambientato nella Sanremo di fine Ottocento.

Colta, ironica e attraente, Lady Constance Lloyd (Dublino, 1858 – Genova, 1898), scrittrice, giornalista e attivista, è una figura femminile che deve ancora trovare la sua giusta collocazione nella Storia. Sepolta nel cimitero di Staglieno a Genova, ha vissuto a Sori, Bogliaco e Nervi. Anche la Liguria, quindi, è protagonista con una cinquantina di pagine dedicate al soggiorno di Constance nella Riviera di Levante e un intero capitolo del libro è ambientato a Sanremo.

Oscurata dalla fama e dal processo del marito, dal quale ebbe due figli Cyril e Vyvyan, Constance è una donna che merita di essere riscoperta. Femminista e progressista, è stata paladina di una rivoluzione culturale che voleva migliori condizioni di vita e istruzione per tutte le fasce ‘deboli’ della società inglese, a partire proprio dalle donne.



Persi tra le pagine de ‘L’orologio di Villa Sultana’, alle 16.30 di oggi, nella sala Napoleon dell’Hotel Londra di Sanremo, l’architetto, artista attore, Elio Marchese, la regista ed attrice Patrizia Campanile, gli attori della Compagnia On Stage con Imperia, cominceranno a raccontare cosa ci facevano nel 1940 un gruppetto di personalità dell’epoca a Villa Sultana. Un pomeriggio tra mistero, ironia, buon umore e tanta Liguria sull’asse degli anni che si muovono cercando di dare un nome ed un perché ad una bara e ad un corpo nascosto in una grotta perduta in un giardino dove batte da sempre l’’Orologio di Villa Sultana’ di Marzia Taruffi, romanzo storico giallo con un’incursione negli Anni Ottanta tra le navi che salpano, pesci e droga e il vicequestore Alfredo Cavalluci che vorrebbe non doversi occupare di casi ‘insoluti’.



Sempre oggi, ma presso il salone della parrocchia ‘Immacolata Concezione’ (via Vittorio Emanuele II, 75) di Bordighera (ore 17.30), si terrà la presentazione del nuovo romanzo ‘Sanremo e il tesoro di Hitler’ di Achille Maccapani.

E' la nuova indagine del commissario Francesco Orengo tra passato e presente, ambientata tra Sanremo, l’entroterra di confine (Castel Vittorio, Pigna, Isolabona, Dolceacqua, Olivetta San Michele, Airole) e la Costa Azzurra.

‘Sanremo e il tesoro di Hitler’ è il terzo romanzo del ciclo seriale dedicato a Francesco Orengo, ‘lo sbirro di Casté’, chiamato ai vertici del commissariato di polizia nella città matuziana, e segue i precedenti ‘Delitto al Festival di Sanremo’ (2021) e ‘Lo smemorato di Sanremo’ (2022).



Questa sera alle 21, al Teatro Comunale di Ventimiglia, il Lions Club proporrà un concerto con la presenza delle bande musicali ‘Città di Ventimiglia’ e ‘Borghetto San Nicolò’ di Bordighera, sotto la direzione della maestra Diandra Di Franco e del Maestro Luca Anghinoni. Per la finalità benefica i due gruppi musicali si sono accordati per un concerto, realizzando in questo modo il motto dei Lions Clubs International ‘Insieme possiamo’. Verranno recitati brani de ‘I sentieri dei nidi di ragno’ di Italo Calvino grazie al Teatro Hic et Nunc. Il service è stato attuato con lo scopo di reperire fondi per l'acquisto di un cane guida per non vedenti, addestrato presso il servizio cani guida Lions di Limbiate. L'ingresso è a offerta libera direttamente al teatro.



‘Demo Bruzzone’s Songbook’ è il titolo del concerto swing in programma questo pomeriggio alle 16 a ‘La Piccola’, in via Cavalieri di Malta ad Ospedaletti. A tenerlo sarà il musicista Freddy Colt con il suo quartetto. Saranno presentate composizioni jazzistiche del compositore sanremese Nicodemo Bruzzone (1922-1998). Il repertorio spazierà dal swing, al blues e ai ritmi latini. Ad affiancare Colt, che suonerà il pianoforte, ci sarà una formazione che comprende tre noti jazzisti ponentini: Riccardo Anfosso alla chitarra, Giuliano Raimondo al contrabbasso ed Enzo Cioffi alla batteria. Il concerto pomeridiano è ad ingresso libero e gratuito.



Teatro con cinque attori a Pompeiana, oggi, sabato pomeriggio, a cura dell'associazione culturale ‘Liberalia’ e conclusione con rinfresco offerto a tutti i presenti. Alle 17 (ingresso libero), nella sala polivalente ‘Valerio Conio’, andrà in scena un evento titolato appunto ‘Teatro’. Sarà ripercorsa brevemente la storia del teatro, da quello greco al romano, dalla rinascita nel Medioevo al teatro elisabettiano, fino ad arrivare ai giorni nostri. Grande spazio, invece, per varie pièce relative ai diversi periodi esaminati. Le rappresentazioni sono affidate a Consuelo Benedetti, Graziella Tufo, Marino Longo, Gioacchino Logico e Marco Silvano Corradi.



Nonostante la pioggia degli ultimi giorni, meteo affidabili dimostrano una tregua per la mattinata di domenica 21 maggio, giorno in cui si svolgerà la tanto attesa ‘Marcia delle Palme’ di Bordighera.

Il ritrovo per le iscrizioni è fissato sul Capo di Bordighera Alta dalle 7.30 fino alle 9.30. Alle 9.30 il via alla 47ª edizione della Marcia delle Palme. Al termine della manifestazione ci si ritroverà sul Capo per le tradizionali premiazioni. Ad ogni iscritto verrà consegnata una sacca zaino ricordo. Il percorso sarà quello originale, che ha reso celebre la manifestazione in tutta la Provincia: partenza dal Piazzale del Capo a Bordighera Alta e percorso che attraversa Sasso, Madonna della Neve, Vallebona e Borghetto San Nicolò, con l’arrivo previsto nuovamente sul Capo, per un totale di circa 15 chilometri.

La Marcia delle Palme, come da tradizione, è una manifestazione non competitiva, aperta a grandi e piccini, ai gruppi e a tutti coloro che hanno voglia di passare una domenica in allegria.





