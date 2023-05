Ventimiglia: aveva una pistola pronta a sparare nei pantaloni, 62enne arrestato dalla Polizia

Gli agenti del Commissariato di Ventimiglia hanno restato per detenzione illegale di un’arma e i 79 cartucce calibro 9, un 62enne con numerosi precedenti di polizia, anche per gravi reati contro la persona, colto di sorpresa in un appartamento diverso da quello in cui ha il domicilio.

La rapidità dell’azione, che si è svolta in una manciata di secondi ed è stata provvidenziale, anche in ottica di prevenzione. Gli agenti gli hanno sfilato la pistola, una semiautomatica con 14 cartucce nel caricatore, che teneva infilata nei pantaloni, dietro la schiena e pronta all’uso. La successiva perquisizione personale e locale ha permesso di trovare in casa e sequestrare anche un secondo caricatore, con 15 cartucce, e un’ulteriore riserva di munizioni in una scatola contenente altre 49.

La conclusione dell’operazione è arrivata al termine di un’indagine serrata, partita solo poche ore prima, dopo avere appreso che un’arma, legalmente detenuta, era stata rubata da ignoti in un quartiere periferico di Ventimiglia. Per questo l’arrestato dovrà rispondere anche del reato di ricettazione.

L’arma è ora nei laboratori regionali della polizia scientifica per i conseguenti accertamenti tecnici e balistici. Dopo la convalida dell’arresto l’Autorità Giudiziaria ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere in attesa del processo.