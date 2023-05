Sanremo: domani il gazebo di Fratelli d’Italia per incontrare la popolazione e continuare la campagna tesseramento 2023

Domani pomeriggio, dalle 14.30 alle 19 e tempo permettendo, Fratelli d’Italia Sanremo organizza un gazebo per incontrare la popolazione in via Escoffier, nei pressi della statua di Mike Bongiorno.

"Ancora una volta – dichiara Antonino Consiglio, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia - saremo in piazza per incontrare la gente, secondo la linea politica e gli indirizzi programmatici nazionali, ma anche per portare avanti una serie di iniziative pianificate dal nostro direttivo cittadino, iniziative che molto spesso coincidono con le richieste ed i suggerimenti indicati dai singoli cittadini. In tal senso – spiega Consiglio - il gazebo diventa una sorta di punto d’ascolto, dove si può dialogare e dove ci si può confrontare, accogliendo proposte, richieste e suggerimenti dei cittadini per poi trasmetterle a chi ci rappresenta nelle varie sedi istituzionali, da quella comunale a quella governativa. Ma rappresenta anche un’occasione per informare i cittadini sui programmi del nostro partito, sia a livello locale che nazionale: insomma, un modo concreto per far sentire la vicinanza delle istituzioni e della politica alla comunità ma anche per rendere la nostra città più sicura, più vivibile, più efficiente e, soprattutto, capace di valorizzare gli interessi e di rispondere alle esigenze dei propri abitanti. E per questo al gazebo saranno presenti vari esponenti del nostro partito: il Senatore Gianni Berrino, il Consigliere regionale Veronica Russo, il Capogruppo in Consiglio comunale Luca Lombardi, il coordinatore provinciale Fabrizio Cravero oltre a vari dirigenti, militanti e simpatizzanti".

Un appuntamento che non sarà dedicato solo alla campagna informativa ma anche alla campagna tesseramenti 2023: "Sottoscrivere l’adesione a Fratelli d’Itala – conclude Consiglio – significa non solo dare fiducia al partito, ai suoi rappresentanti e all'azione di governo che sta svolgendo alla guida del Paese e nei territori ma anche accrescere quel consenso che ci permetterà di affrontare meglio le prossime tornate elettorali, prima fra tutte le elezioni amministrative che si terranno nella nostra città il prossimo anno".