Sette milioni per la rigenerazione urbana: Scajola “Lavoriamo con i comuni per riqualificare il nostro splendido territorio”

Si è svolto questa mattina a Imperia, presso l’Aula dei Comuni della Provincia, il primo dei due incontri promossi dall’Assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola per presentare il nuovo bando del Programma Regionale per la Rigenerazione Urbana. Presenti i sindaci dei comuni della provincia di Imperia e della provincia di Savona oltre al Presidente della Provincia di Imperia, e al Presidente della Provincia di Savona.

Regione Liguria, nel nuovo bando, ha messo a disposizione dei Comuni liguri 7 milioni di euro (6,3 milioni di euro cui vanno ad aggiungersi 250 mila euro per l’Edilizia Residenziale Pubblica e 200 mila euro per l’abbattimento delle barriere architettoniche) per finanziare nuovi interventi di Rigenerazione Urbana.

“Un bando importante e atteso per lavorare insieme ai comuni al fine di intervenire nell’ottica della riqualificazione del nostro splendido paesaggio. I Comuni sotto i 10 mila abitanti – dichiara l’Assessore Marco Scajola – potranno richiedere un finanziamento fino a 250 mila euro mentre, per i Comuni al di sopra dei 10 mila abitanti, la soglia massima sarà di 350 mila euro. Rispetto al bando precedente, anche in conseguenza dell’incremento del costo delle materie prime, abbiamo deciso di aumentare di 50 mila euro la soglia massima di finanziamento. Sarà possibile sommare a tale importo 150 mila euro in caso di interventi di ERS o, in alternativa, 100 mila euro per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche”.

Dal 21 giugno al 31 luglio sarà possibile per i Comuni liguri depositare i progetti di rigenerazione urbana con la richiesta di relativo finanziamento sulla piattaforma dedicata nella sezione Programmi di Rigenerazione Urbana del sito web di Regione Liguria. La graduatoria delle Amministrazioni comunali beneficiarie sarà approvata entro il mese di ottobre di quest’anno.

Dal 2021 ad oggi, tra legge 145/2018 e Fondo Strategico Regionale, sono stati assegnati 92 finanziamenti per 19,5 milioni di euro. Domani, a Genova presso la Sala “Caduti di Nassirya” nella sede della Regione Liguria (Piazza de Ferrari 1, quinto piano), si terrà il secondo incontro con i comuni della provincia di Genova e della Spezia.