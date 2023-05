Amministrative, a Ventimiglia Marco Agosta è il più votato: "Non me l'aspettavo, grazie per la fiducia e il supporto" (Foto e video)

“Sono veramente orgoglioso di aver ricevuto così tante preferenze, non mi aspettavo questo exploit. Ho sempre lavorato affinché tutto il partito e tutta la nostra squadra venisse rappresentata ma non mi aspettavo così tante preferenze. Ringrazio tutti per la fiducia e il supporto. Ora bisogna tornare a votare e spero che i cittadini capiranno l'importanza di riandare a votare e soprattutto che votino il nostro candidato sindaco che ha maturato le giuste competenze e che comunque è una filiera tra città, Regione e Governo. Forza Italia riparte da Ventimiglia” - commenta Marco Agosta, candidato consigliere nella lista di Forza Italia a sostegno di Flavio Di Muro, che è stato il più votato, con 438 preferenze, alle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio nella città di Ventimiglia. Un risultato inaspettato alla sua prima candidatura.

”Sono stati fatti degli attacchi personali nei miei confronti da altri partiti che non mi sono piaciuti e non me li aspettavo. Non mi piace confondere la politica con la persona“ - denuncia, però, il farmacista Marco Agosta - ”Io ho fatto la mia campagna elettorale senza mai parlare male degli altri. Ringrazio la mia famiglia che mi è sempre stata accanto anche durante queste bassezze“.

Ottimo risultato anche per Franca Bonadonna, candidato consigliere nella lista di Forza Italia a sostegno di Flavio Di Muro, che ha ottenuto 260 preferenze, anche lei alla sua prima candidatura: “E’ una bella soddisfazione sapere che tanta gente crede nelle mie capacità e io mi impegnerò per fare quello che mi verrà chiesto“ - dice Franca Bonadonna, titolare di Nené La Barberia - “Sinceramente non mi aspettavo questo risultato, però, so che tanta gente crede in me. Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno votato“.