Oggi apre a Sanremo Artemoda E&J, il primo salone di coiffure in Italia affiliato al famoso brand francese

Artemoda by E&J sbarca in Italia a Sanremo in via Palazzo, 113. Il brand ideato da Marco Geraci in Francia, è rinomato per i suoi valori di fascia alta e i suoi salotti dalle linee tanto sobrie quanto raffinate. Il gruppo Artemoda conta oggi non meno di 85 partner indipendenti distribuiti in 5 paesi diversi. Far parte di questo network significa decidere di acquisire un insieme di competenze, che vanno dall'acconciatura al management, senza dimenticare il marketing e la comunicazione. Artemoda collabora liberamente, con marchi prestigiosi come Davines, Ybera o Mizutani.





Il team di Artemoda vi accoglierà in un ambiente confortevole e professionale, dedicato alla bellezza personalizzata. Con la loro esperienza, sapranno interpretare la vostra individualità proponendo soluzioni adatte alle vostre esigenze dal taglio al colore fino alle tendenze più innovative del momento.





Siete tutti invitati all'inaugurazione che si terrà a partire dalle 17 in via Palazzo, 113.