Ceriana: perdurano i problemi di approvvigionamento d'acqua, avviati lavori per la ricerca sotterranea

Il Comune di Ceriana, in relazione al periodo di siccità che sta vivendo la nostra zona, ha deciso di avviare lavori di ricerca dell’acqua sotto terra per uso idropotabile. La ricerca verrà eseguita nella zona del campo sportivo e del Rio Mora, con l’esecuzione di un pozzo pilota. Lo scorso anno e nei primi mesi di quello in corso, il servizio idropotabile ha presentato molti problemi a causa della siccità, che ha ridotto la portata delle sorgenti.

Negli ultimi mesi il Comune ha emanato una serie di ordinanze per contingentare l’acqua ma questo non sembra bastare. Molti residenti della parte alta del paese, da ormai quasi un anno ha pochissima acqua e chiedono interventi.

Il sindaco ha così emanato l’ordinanza verso il settore tecnico del Comune, affinchè metta in atto le iniziative necessarie al coordinamento degli interventi necessari per il ripristino eventuale delle condizioni di sicurezza per la pubblica incolumità. La ricerca d’acqua sotto terra con l’esecuzione di un pozzo pilota, alla ditta ‘Geopratica’ di Villanova D’Albenga con la direzione tecnica del geologo Roberto Macciò.

Il sindaco di Ceriana, Maurizio Caviglia, ha ringraziato il suo vice per il supporto che sta dando per trovare la soluzione del problema, sia al comune che a Rivieracqua.