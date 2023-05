Incendio boschivo vicino alle case tra Cipressa e Lingueglietta: una abitazione salvata dai soccorritori

E in fase di risoluzione l’opera di spegnimento dell’incendio che, questa mattina poco prima delle 12, nella zona compresa tra Cipressa e Lingueglietta in zona Avregai.

Il rogo ha colpito una porzione particolarmente estesa di territorio, avvicinandosi pericolosamente ad alcune abitazioni. C’è stato il timore, in particolare, per una delle case sul territorio ma, fortunatamente, l’opera dei Vigili del Fuoco di Imperia e di alcune squadre di volontari della Protezione Civile, hanno evitato la peggio.

Sul posto ha lavorato anche un elicottero con diversi lanci dall'alto. Da alcuni minuti sono iniziate le operazioni di bonifica.

I pompieri del Comando provinciale sono impegnati, in queste ore, anche a Molini di Prelà dove due cavi della corrente hanno sfiammato. In questo caso non si registrano problemi a cose o persone.