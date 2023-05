Dopo gli acquazzoni di ieri sulla nostra provincia sono oggi attesi venti forti soprattutto in montagna (Video)

Dopo gli acquazzoni che hanno colpito ieri, a macchia di leopardo, il ponente della nostra provincia, oggi arrivano i venti forti. Le raffiche maggiori si registrano nel centro-levante della regione, con punte fino a 160 km/h nello spezzino.

Nelle prossime ore è previsto un ulteriore rinforzo dei venti da nord-est fino, con raffiche oltre 70-80 km/h sui rilievi del Ponente. Per domani venti di burrasca fin dalle prime della notte, con raffiche oltre 80-90 km/h sui rilievi, in attenuazione nel corso del pomeriggio e in nuova ripresa serale sul Levante.