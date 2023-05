Elezioni comunali, Angelo Arrigo è il nuovo sindaco di Aurigo

Angelo Arrigo è il nuovo sindaco di Aurigo, il piccolo comune della valle del Maro alle urne dopo l'arresto dell'ex primo cittadino Luigino Dellerba. Arrigo, ex vice comandante della polizia locale di Imperia, candidato con la lista civica 'Aurigo Riparte' è stato eletto con il 53,53% delle preferenze.



Lo sfidante, Cesare Rainisio, candidato sindaco con la lista civica 'Noi ci siamo per cambiare', si è fermato al 46,47%.



"Speravamo in un margine più ampio, - ha commentato Arrigo a Imperia News - anche se sapevamo che la battaglia era dura perché eravamo nell'occhio del ciclone. Ci eravamo posti come continuità, l'opposizione ha giocato molto sullo scandalo e la gente, visto l'esito dello scarto ridotto ha seguito le loro indicazioni. L'importante è aver portato il risultato e iniziare a lavorare per dare risposte e fare ricredere quelli che non ci hanno dato la loro fiducia".