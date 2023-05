Cosa rende Big Eyes Coin, Baby Doge Coin e Shiba Inu le migliori monete Meme del 2023?

Mentre la primavera lascia il posto all'estate, l'inverno delle criptovalute lascia il posto alla stagione dei meme, e mentre i meme coin aumentano e proliferano sul mercato, dobbiamo cercare quali saranno le migliori meme coin del 2023. Nonostante il calo generale dei prezzi degli asset digitali, l'investimento in meme coin è in crescita: Dogecoin sta sfidando la tendenza e mostra guadagni positivi.

Baby Doge Coin (BABYDOGE) ha registrato un'impennata significativa di oltre il 40% negli ultimi sette giorni, e Big Eyes Coin (BIG) ha raccolto una tale popolarità da spostare la data di lancio al 3 giugno. Restate con noi mentre discutiamo dei migliori giocatori di questa stagione dei meme!

Big Eyes Coin: gattino felice, comunità fiorente

Big Eyes Coin (BIG) potrebbe essere una delle migliori monete meme del 2023, dal momento che questa nuova moneta meme sta per fare irruzione nel mercato delle criptovalute meme. Mentre si prepara a concludere la sua prevendita su richiesta dei membri della sua comunità, Big Eyes Coin ha riportato il prezzo del suo token $BIG al suo prezzo di fase 3, pari a 0,00017 dollari, per premiare la sua comunità per il suo entusiasmo per il progetto.

Cosa rende Big Eyes Coin una scelta popolare tra le comunità di criptovalute? Uno dei motivi è l'impegno nei confronti della comunità, in quanto il 90% di $BIG è disponibile al pubblico con zero tasse sulla compravendita, insieme a una raccolta NFT per coloro che desiderano ingraziarsi ulteriormente la comunità con contenuti ed eventi esclusivi. Inoltre, Big Eyes Coin ha grandi progetti per il futuro, come la costruzione di un ecosistema che si auto-propaga e genera ricchezza per la comunità e le sue iniziative di beneficenza.

Poiché i gatti amano i pesci, il 5% di $BIG è detenuto in un portafoglio di beneficenza visibile, dedicato a enti di beneficenza che salvano gli oceani. Finora sono stati donati oltre 15.000 dollari a organizzazioni benefiche per la salvaguardia degli animali e degli oceani in tutto il mondo, nonostante Big Eyes Coin non abbia ancora lasciato la prevendita!

Moneta Baby Doge: crescita impressionante

Baby Doge Coin (BABYDOGE) è una delle migliori monete meme del 2023 che segue le orme del suo predecessore, Dogecoin. Questo progetto ha visto un'impennata di popolarità e valore solo nell'ultima settimana, quando ha registrato un notevole aumento di oltre il 40%. Questa moneta meme ha attratto gli investitori in cerca di potenziali guadagni, scambiando a una frazione di centesimo di dollaro, con un tetto di negoziazione che ha superato i 16,1 milioni di dollari. La recente performance di Baby Doge Coin l'ha resa un asset intrigante nel mondo in continua evoluzione delle criptovalute.

Shiba Inu: nuova collaborazione con AlphaTopUP

Shiba Inu (SHIB), un'altra moneta meme ispirata ai cani e protagonista di questa stagione dei meme, sta espandendo la sua presenza e guadagnando adozione su varie piattaforme. Uno sviluppo recente riguarda una partnership con Alpha Mobile Top-Up, che consente di utilizzare Shiba Inu per alimentare i telefoni cellulari e fare acquisti online attraverso la piattaforma AlphaTopup. Con oltre 150 milioni di utenti e 1.200 operatori di telefonia mobile, Alpha TopUp offre un'opportunità significativa per l'adozione di Shiba Inu, garantendo un accesso globale e un'assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Questa collaborazione è di buon auspicio per le nuove monete meme, in quanto promette ulteriori investimenti in monete meme e l'adozione nella finanza tradizionale.

Mentre ci prepariamo a iniziare la stagione dei meme, è importante fare un'ipotesi su quali saranno le migliori monete meme del 2023. Big Eyes Coin è sicuramente un concorrente che merita un posto nella prestigiosa categoria. Man mano che uscirà dalla prevendita e arriverà sul mercato, Big Eyes Coin potrebbe raggiungere livelli mai visti prima, persino da Dogecoin e Shiba Inu. Tuttavia, per il momento, possiamo solo aspettare di vedere come il mercato reagisce a un nuovo giocatore. Riuscirà questo gattino a tenere il passo con i grandi? O riuscirà a ritagliarsi una nicchia di mercato?

