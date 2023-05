Mercato immobiliare: le quotazioni immobiliari ad Alassio

In un periodo indubbiamente complesso come quello che stiamo attraversando, parlare di prezzi delle case è essenziale. Lo è in quanto, nonostante le quotazioni in salita, sempre più persone scelgono di investire nell’acquisto di case sia per proteggere i propri risparmi in vista di possibili crisi future, sia per crearsi una seconda entrata, che di questi tempi fa sempre comodo.

La nostra Regione è indubbiamente al centro dell’attenzione di chi, sia dall’Italia sia dall’estero, vuole investire in immobili, focalizzandosi soprattutto sul comparto turistico. Fra le località più quotate, rientra indubbiamente Alassio.

Come sono i prezzi delle case nel Comune del savonese? L’ufficio studi di un celebre portale di annunci immobiliari, il mese scorso ha rilevato una quotazione media di 5690 euro al metro quadro. I prezzi minimi richiesti da chi ha venduto casa ad Alassio il mese scorso sono pari a 2806 euro/metro quadro circa, mentre i massimi a 10.771.

Interessante è soffermarsi anche sugli affitti. In Regione e non solo, nell’ultimo anno è aumentata, e non di poco, la richiesta di locazioni. Tra i motivi è possibile includere l’aumento dei tassi dei mutui, deciso dalla BCE come risposta all’inflazione.

Ad Alassio, nel corso del mese di aprile 2023, sono stati chiesti in media per le locazioni 15,15 euro al metro quadro.

L'andamento nel tempo

Se ci si sposta dal focus sull’ultimo mese e si guarda all’andamento dei prezzi degli immobili nel tempo, è possibile accorgersi che le case in vendita Alassio hanno quotazioni in crescita. Rispetto ad aprile 2022, infatti, si parla di un +2,8%.

Nel corso del quarto mese dello scorso anno, infatti, sono stati chiesti da chi ha venduto immobili in città circa 5563 euro al metro quadro. Il prezzo massimo nel corso del biennio è stato toccato nel luglio 2021 - nel pieno di un anno d’oro per il mercato immobiliare nazionale, 12 mesi a detta di molti caratterizzati da dati in parte falsati a causa dei volumi recuperati al 2020 - con oltre 5800 euro.

Nel maggio 2022, nel cuore di un’annata che verrà ricordata come contraddistinta da un’inflazione che non si vedeva da tempo immemore, è stato invece registrato il prezzo più basso, con 5544 euro a singolo metro quadro.

Le zone dove comprare costa di più

I prezzi delle case ad Alassio sono indubbiamente molto alti. Se si osserva la richiesta media nel mese di aprile 2023, si nota il suo essere superiore a quella di Milano.

Quali sono le zone in città dove comprare casa costa di più? Rimanendo sempre con il focus sui dati di aprile 2023, è doveroso citare le quotazioni altissime della zona del Porto e di Passeggiata Cadorna, dove sono stati richiesti oltre 10000 euro al metro quadro.

Nelle zone di Caso e di Vegliasco, invece, è stato registrato il prezzo più basso, ossia una quotazione attorno ai 2806 euro.

L’area di Passeggiata Cadorna ha staccato le altre anche per quanto riguarda le quotazioni degli affitti. Nel mese di aprile, infatti, il canone di locazione medio ha superato i 35 euro al metro quadro.

Come cercare casa ad Alassio

In un contesto piccolo che, come molti in Italia, si contraddistingue per uno stock immobiliare non rilevante dal punto di vista numerico - i motivi sono diversi e nell’elenco rientra il problema delle case poco adeguate dal punto di vista dell’efficienza energetica - trovare la casa giusta può non essere semplice. Per fortuna che, al giorno d’oggi, ci sono strumenti che forniscono un valido aiuto.

