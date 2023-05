Al 63° Pellegrinaggio Militare Internazionale di Lourdes, delegazione delle Forze Armate della Liguria e della Provincia di Imperia

"I militari di tutto il mondo - si spiega nel comunicato -, accompagnati dai vessilli nazionali, si sono riuniti in Preghiera dinanzi alla Madonna di Lourdes e hanno avuto modo di dialogare tra loro e di pregare insieme. L’Italia era presente con numerosissimi militari appartenenti alle forze armate e ai corpi militari dello Stato in servizio e in congedo.